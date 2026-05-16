快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

早餐帶到公司吃！日網友來台觀察驚呆 網曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名經常來台旅遊的日本網友分享，台灣人在平日幾乎不會坐在早餐店用餐，反而都是直接外帶餐點到學校或公司，讓他相當驚訝。示意圖／ingimage
一名經常來台旅遊的日本網友分享，台灣人在平日幾乎不會坐在早餐店用餐，反而都是直接外帶餐點到學校或公司，讓他相當驚訝。示意圖／ingimage

台灣與日本在生活節奏與飲食習慣上存在不少差異，一名經常來台旅遊的日本網友分享，台灣人在平日幾乎不會坐在早餐店用餐，反而都是直接外帶餐點到學校或公司，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名日本網友在社群平台「X」分享一張照片，是台灣早餐店櫃檯前，擺滿三明治、潛艇堡等外帶餐點，他發現台灣人的早餐文化與日本相當不同，不少人都會去早餐店買早餐，帶去學校或辦公室吃，讓他相當好奇「為什麼台灣人會有這麼多時間？」。

貼文一出後，不少網友都表示「學校第1節課、班會時間時大家都在吃早餐，連班導老師也是」、「吃也是工作的一部分」、「上班時吃早餐，是很多公司的默契」、「在辦公室或教室用餐，在台灣很正常」、「在日本不會帶東西公司或學校吃嗎？」、「吃飯皇帝大，台灣人把吃飯看得比任何事都重要，總要吃飽才有力氣工作讀書」。

此外，也有網友解釋台日文化差異，回應「與其說時間比較多，不如說是把便利性融入日常生活裡」、「主要是外食便宜，日本外食太貴了」、「我覺得自己做早餐、吃完再出門的日本人反而更有時間，因為沒時間煮飯才去買外帶」、「台灣通勤時間比日本短，畢竟土地比較小」、「台灣在家做早餐會花更多時間和金錢」。

事實上，日本是台灣人最愛旅遊的國家，也有不少日本人喜歡來台觀光，兩地的生活、文化差異也常常被拿來討論。本站曾報導，一名在台灣工作的日本女網友分享，日本的女廁有特別規劃出給女生補妝的「補妝區」，像是購物中心的廁所，大部分都有設置，但在台灣的女生廁所卻非常少見。

對此，不少女網友都回應「台灣的日系百貨如果空間夠，有的有（補妝區），最值得讚賞的是上下兩個鎖」、「台灣有啊，只是比較少放椅子」、「京站b1廁所有補妝區，還有打燈」、「林口三井有獨立隔間的補妝室，我覺得很棒」、「南港Citylink也有呀！蠻漂亮的只是沒有打燈」、「台中中友百貨C棟三樓廁所有，不過燈沒有很亮」。

早餐 日本 台灣人

延伸閱讀

台男超愛用「1詞」稱呼另一半 日本女生超衝擊：會生氣

一吃愛上！台灣經典早餐太美味 日觀光客哀號：為何我們沒有

4天吃8次嫌不夠！日網友曬台灣美食照 「這點心」瘋狂出鏡全網笑翻

台灣人「距離太近了」！日本留學生喊怕：應該要有個分寸吧

相關新聞

早餐帶到公司吃！日網友來台觀察驚呆 網曝真相

一名日本網友來台旅遊，驚訝於台灣人早餐外帶文化，認為與日本截然不同。網友貼文引發熱議，許多台灣人分享在上班或上學時吃早餐的習慣，並探討文化差異與生活便利性。

花錢找罪受！她獨自赴宴被新娘嫌「紅包太薄」：當老闆這麼小氣

一名女網友為一位久未聯絡的友人包3600元紅包，卻被新娘私下嫌小氣，引起網友熱議。多數人認為，考量交情與距離，這金額已算合理，質疑新娘的反應不當。

便當店遭控沒找錢！老闆查監視器見「綠光畫面」崩潰 網揪1關鍵狂問：店在哪？

買外賣沒錢找，竟然揭發1場比電視劇更戲劇性的家庭糾紛？有網友於社交平台發布的1則「便當店奇遇」引發熱議，原PO本為追討25台幣找錢，要求翻看監視器，沒想到意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面，直接引發夫妻衝突，大打出手。網友看後笑言，「1場代價25台幣的現場八點檔」。 原PO發帖表示，日前在1間便當店消費，購買價值75台幣便當，支付了100台幣鈔票後，老闆娘並未找錢，且始終否認此事。雙方僵持之際，剛好老闆返回店中，為求公允提議翻查監視器釐清爭議。未料監視器倒帶過頭，找錢的真相尚未看清，竟看到老闆娘與他人於店內親熱畫面。 老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，大打出手，店內陷入混亂，原PO無奈表示，「我看我的25元是拿不回來了」。 事件引發大量網友留言調侃，笑言「25台幣即可現場直擊《分手擂台》，性價比極高」、「在那之前，能不能告訴我現在在哪裏能還可以買到75台幣的便當」、「花100台幣購買便當，同時獲得VIP前排席位觀看現場直播」。亦有改編歌詞戲稱「倒帶太多……終於看開，錢回不來，我的面前太多阻礙，你的手卻放不開，寧願沒出息，還我二十五塊」（蔡依林《倒帶》歌詞）

便宜到哭！日本拉麵名店6月漲20％ 網見新價格驚：真擔心老闆

到日本福岡旅遊，許多人都會把品嘗道地豚骨拉麵列入必吃行程。旅居台灣的日本作家下坂泰生近日在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，若要由福岡人票選最具代表性的拉麵店，「長濱拉麵」幾乎一定榜上有名。即使近期調漲價格，一碗豚骨拉麵折合新台幣仍僅約120元，讓他直呼「福岡真的是拉麵的天堂」。

首次出國…預算3萬去哪不踩雷？網大推「兩地」：還能更便宜

除了機票之外，出國旅遊還必須考量住宿、飲食與景點門票等費用。一名30歲還未出國過的網友發文，稱他近期正打算出國旅遊，但預算只有3萬元，詢問網友不踩雷的地點建議。對此，有人提議去釜山，機票便宜且雜項費用開銷不大，可以規劃4天3夜的行程；也有網友認為出國踩雷也是樂趣之一，如果擔心建議直接報名旅行社，預算也較好掌控。

外送APP「這類菜單」愈來愈常見 他一看秒滅火：完全沒胃口

隨著AI製圖技術越來越普及，有網友就發現在外送APP平台上，不少店家會使用AI製圖當作菜單，但其AI感過重、很不像真實的食物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。