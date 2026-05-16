早餐帶到公司吃！日網友來台觀察驚呆 網曝真相

台灣與日本在生活節奏與飲食習慣上存在不少差異，一名經常來台旅遊的日本網友分享，台灣人在平日幾乎不會坐在早餐店用餐，反而都是直接外帶餐點到學校或公司，讓他相當驚訝。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名日本網友在社群平台「X」分享一張照片，是台灣早餐店櫃檯前，擺滿三明治、潛艇堡等外帶餐點，他發現台灣人的早餐文化與日本相當不同，不少人都會去早餐店買早餐，帶去學校或辦公室吃，讓他相當好奇「為什麼台灣人會有這麼多時間？」。

貼文一出後，不少網友都表示「學校第1節課、班會時間時大家都在吃早餐，連班導老師也是」、「吃也是工作的一部分」、「上班時吃早餐，是很多公司的默契」、「在辦公室或教室用餐，在台灣很正常」、「在日本不會帶東西公司或學校吃嗎？」、「吃飯皇帝大，台灣人把吃飯看得比任何事都重要，總要吃飽才有力氣工作讀書」。

此外，也有網友解釋台日文化差異，回應「與其說時間比較多，不如說是把便利性融入日常生活裡」、「主要是外食便宜，日本外食太貴了」、「我覺得自己做早餐、吃完再出門的日本人反而更有時間，因為沒時間煮飯才去買外帶」、「台灣通勤時間比日本短，畢竟土地比較小」、「台灣在家做早餐會花更多時間和金錢」。

事實上，日本是台灣人最愛旅遊的國家，也有不少日本人喜歡來台觀光，兩地的生活、文化差異也常常被拿來討論。本站曾報導，一名在台灣工作的日本女網友分享，日本的女廁有特別規劃出給女生補妝的「補妝區」，像是購物中心的廁所，大部分都有設置，但在台灣的女生廁所卻非常少見。

對此，不少女網友都回應「台灣的日系百貨如果空間夠，有的有（補妝區），最值得讚賞的是上下兩個鎖」、「台灣有啊，只是比較少放椅子」、「京站b1廁所有補妝區，還有打燈」、「林口三井有獨立隔間的補妝室，我覺得很棒」、「南港Citylink也有呀！蠻漂亮的只是沒有打燈」、「台中中友百貨C棟三樓廁所有，不過燈沒有很亮」。