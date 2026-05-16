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花錢找罪受！她獨自赴宴被新娘嫌「紅包太薄」：當老闆這麼小氣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期參加一位久未聯絡的友人婚宴，按照一般行情與交情考量，包了3600元紅包，沒想到事後卻透過共同朋友得知，新娘私下嫌她包得太少，讓她相當錯愕。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，近期參加一位久未聯絡的友人婚宴，按照一般行情與交情考量，包了3600元紅包，沒想到事後卻透過共同朋友得知，新娘私下嫌她包得太少，讓她相當錯愕。示意圖/Ingimage

一名女網友分享，近期參加一位久未聯絡的友人婚宴，按照一般行情與交情考量，包了3600元紅包，沒想到事後卻透過共同朋友得知，新娘私下嫌她包得太少，讓她相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「朋友覺得我包太少」為題，指出這名友人舉辦婚宴的場地，一桌約落在2萬3000元至2萬5000元之間。由於雙方已經很久沒有聯絡，她評估後選擇單獨出席，並包了3600元紅包。

沒想到婚宴結束後，她卻從共同朋友口中得知，新娘私下對她的紅包金額有所抱怨，覺得「我包3600很小氣，虧我還是開店做生意的老闆」，讓她聽了相當無奈，直呼「根本是花錢找罪受」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「普通朋友沒聯絡一個人3600元夠了，其實可以根本不用去」、「3600元確實有問題，包太多了，都那麼久沒聯絡，一聯絡就是要紅包，有到場就不錯了」、「沒特別要好又一個人3600元很可以了吧，把婚禮當生意在賺嗎」、「有些人就是會想靠辦婚禮來賺錢，恭喜妳看清這位朋友」、「很簡單，這個不用當朋友了，3600元就當看清」、「恭喜可以少一位讓妳內耗的人」。

事實上，婚宴禮金真的很難拿捏，本站曾報導，一名女網友分享，朋友結婚時她包了3600元紅包，只有本人單獨出席，卻被對方當場嫌棄「現在婚宴一桌都要3萬起跳，妳包太少」。讓她相當不解，因自己5年前結婚時，該友人與另一半是「兩人同行」，也只包了3600元，直呼「我這次一個人包3600，其實已經算翻倍了吧」。

對此，不少網友認為原PO的紅包金額合理，回應「回包不少於對方當年給的是常見默契，並不失禮」、「人家兩個人來才包3600，妳一個人包3600，是妳虧」、「結婚是收祝福不是斂財」、「新人辦婚禮本來就應該自己買單」、「不爽花錢就不要辦」、「結婚是分享喜悅，不是收門票」。

新娘 紅包

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