快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

便當店遭控沒找錢！老闆查監視器見「綠光畫面」崩潰 網揪1關鍵狂問：店在哪？

香港01／ 撰文／賈桂琳
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

買外賣沒錢找，竟然揭發1場比電視劇更戲劇性的家庭糾紛？有網友於社交平台發布的1則「便當店奇遇」引發熱議，原PO本為追討25台幣找錢，要求翻看監視器，沒想到意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面，直接引發夫妻衝突，大打出手。網友看後笑言，「1場代價25台幣的現場八點檔」。

原PO發帖表示，日前在1間便當店消費，購買價值75台幣便當，支付了100台幣鈔票後，老闆娘並未找錢，且始終否認此事。雙方僵持之際，剛好老闆返回店中，為求公允提議翻查監視器釐清爭議。未料監視器倒帶過頭，找錢的真相尚未看清，竟看到老闆娘與他人於店內親熱畫面。

老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，大打出手，店內陷入混亂，原PO無奈表示，「我看我的25元是拿不回來了」。

事件引發大量網友留言調侃，笑言「25台幣即可現場直擊《分手擂台》，性價比極高」、「在那之前，能不能告訴我現在在哪裏能還可以買到75台幣的便當」、「花100台幣購買便當，同時獲得VIP前排席位觀看現場直播」。亦有改編歌詞戲稱「倒帶太多……終於看開，錢回不來，我的面前太多阻礙，你的手卻放不開，寧願沒出息，還我二十五塊」（蔡依林《倒帶》歌詞）」。也有網友提醒，「便當須妥善保管，否則將由75台幣消費變成損失100台幣」。

不過有網友質疑事件是否真實，「現時哪有75元的便當？」。

延伸閱讀：

日婦患癌仍與姦夫私會　瞞夫出軌26年被揭　情夫竟稱「普通朋友」

前妻寫「出軌自白」爆擺酒前夕偷歡懷孕　綠帽男驚覺14歲兒非親生

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

便當店遭控沒找錢！老闆查監視器見「綠光畫面」崩潰 網揪1關鍵狂問：店在哪？

買外賣沒錢找，竟然揭發1場比電視劇更戲劇性的家庭糾紛？有網友於社交平台發布的1則「便當店奇遇」引發熱議，原PO本為追討25台幣找錢，要求翻看監視器，沒想到意外讓老闆目睹妻子與情夫在店內親熱畫面，直接引發夫妻衝突，大打出手。網友看後笑言，「1場代價25台幣的現場八點檔」。 原PO發帖表示，日前在1間便當店消費，購買價值75台幣便當，支付了100台幣鈔票後，老闆娘並未找錢，且始終否認此事。雙方僵持之際，剛好老闆返回店中，為求公允提議翻查監視器釐清爭議。未料監視器倒帶過頭，找錢的真相尚未看清，竟看到老闆娘與他人於店內親熱畫面。 老闆驚見「綠光罩頂」後當場崩潰，夫妻2人爆發激烈衝突，大打出手，店內陷入混亂，原PO無奈表示，「我看我的25元是拿不回來了」。 事件引發大量網友留言調侃，笑言「25台幣即可現場直擊《分手擂台》，性價比極高」、「在那之前，能不能告訴我現在在哪裏能還可以買到75台幣的便當」、「花100台幣購買便當，同時獲得VIP前排席位觀看現場直播」。亦有改編歌詞戲稱「倒帶太多……終於看開，錢回不來，我的面前太多阻礙，你的手卻放不開，寧願沒出息，還我二十五塊」（蔡依林《倒帶》歌詞）

便宜到哭！日本拉麵名店6月漲20％ 網見新價格驚：真擔心老闆

到日本福岡旅遊，許多人都會把品嘗道地豚骨拉麵列入必吃行程。旅居台灣的日本作家下坂泰生近日在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，若要由福岡人票選最具代表性的拉麵店，「長濱拉麵」幾乎一定榜上有名。即使近期調漲價格，一碗豚骨拉麵折合新台幣仍僅約120元，讓他直呼「福岡真的是拉麵的天堂」。

首次出國…預算3萬去哪不踩雷？網大推「兩地」：還能更便宜

除了機票之外，出國旅遊還必須考量住宿、飲食與景點門票等費用。一名30歲還未出國過的網友發文，稱他近期正打算出國旅遊，但預算只有3萬元，詢問網友不踩雷的地點建議。對此，有人提議去釜山，機票便宜且雜項費用開銷不大，可以規劃4天3夜的行程；也有網友認為出國踩雷也是樂趣之一，如果擔心建議直接報名旅行社，預算也較好掌控。

外送APP「這類菜單」愈來愈常見 他一看秒滅火：完全沒胃口

隨著AI製圖技術越來越普及，有網友就發現在外送APP平台上，不少店家會使用AI製圖當作菜單，但其AI感過重、很不像真實的食物...

第一次赴歐旅遊就嚇到！他在匈牙利老被兇 當地台人曝原因：算友善了

到國外旅遊時，因各地的文化背景有所不同，不一定所有外國人都會善待遊客。一名去匈牙利布達佩斯旅遊的網友發文，稱他在旅遊時無論是去超市、住青旅還是搭巴士，當地人態度都非常不友善，甚至揮手叫他「快滾」，因此質疑是否是匈牙利人都不友善，或整個歐洲都如此。對此，有一位每年固定居住在當地的台灣人回應，指出匈牙利人比較沒耐心的原因，更透露與他人建立良好關係的訣竅，幫助遊客能更順利與當地人相處。

沒坐優先席！OL搭機捷通勤補眠「被拍醒」讓座 網怒：吃定年輕女性

優先席是否需要讓座時常引發爭議，雖然多數人都願意禮讓給有需要者，但遇到不適當的作法時仍會不滿。有位搭乘桃園機場捷運通勤的OL就表示，她在一般座位上補眠時，突然被人大力拍醒要求讓座給一位孕婦，OL雖依言讓座卻難忍委屈，釣出許多有相同經驗的網友，不滿怒批「根本吃定年輕女性」。 原PO在Dcard發文，稱自己平常搭機捷通勤，因早起且車程長，通常都會找一般座位坐下後就開始補眠，沒想到在熟睡後卻被一名女子狂拍手臂喊醒，要求她讓座給「旁邊肚子很大的孕婦」。原PO表示，她被驚醒後腦袋一片空白，下意識站起讓位，事後卻愈想愈不對，認為隨意觸碰他人身體叫醒人「很不尊重」，且對方「犧牲別人的權利去完成她的道德感」，也讓原PO覺得不舒服。 貼文曝光，勾起許多網友被迫讓座的回憶，忿慨表示「這不就是慷他人之慨嗎」、「就是看你好欺負而已」、「年輕女生好欺負，我不信他會拍醒一個大哥讓他讓座」、「遇到聖母了，這種人還會覺得自己做了好事，沾沾自喜」、「不能隨便觸碰別人身體不是基本常識嗎」、「我也有一樣的經驗！在捷運上睡覺被叫醒讓座，不知道有甚麼毛病，硬要找睡覺的人讓座」、「年輕女生是最容易被欺負的」。 由於讓座爭議

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。