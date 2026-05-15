便宜到哭！日本拉麵名店6月漲20％ 網見新價格驚：真擔心老闆

到日本福岡旅遊，許多人都會把品嘗道地豚骨拉麵列入必備行程。旅居台灣的日本作家下坂泰生近日在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」分享，若要由福岡人票選最具代表性的拉麵店，「長濱拉麵」幾乎一定榜上有名。即使近期調漲價格，一碗豚骨拉麵折合新台幣仍僅約120元，讓他直呼「福岡真的是拉麵的天堂」。

根據下坂泰生分享的照片中可見，「元祖拉麵長濱家」近日貼出價格調整公告，指出由於食材成本持續上漲，長期壓縮利潤已達極限，因此決定調整售價。公告內容指出，自2026年6月1日上午9時起，拉麵價格將由500日圓（約新台幣100元）調整為600日圓（約新台幣120元）。店家表示，將持續努力維持品質，並感謝顧客理解與支持。

下坂泰生表示，福岡長濱地區其實有兩家名稱相似、卻各具特色的名店，分別是「元祖長濱屋」與「元祖拉麵長濱家」。兩家店的日文發音都為「Nagahamaya」，但歷史背景與風味並不相同。

他指出，元祖長濱屋是創始店，歷史悠久，口味較為傳統，鹹度相對溫和，可能較符合台灣人的口味；至於元祖拉麵長濱家，則是由從創始店離開的員工另起爐灶，延續原本風格，整體味道較重，也更受到當地福岡人支持。

下坂泰生形容，這兩家店都不是觀光客取向的名店，而是福岡在地人心中的經典。不過他也提醒，長濱風格的豚骨拉麵氣味相當濃烈，「真的非常臭」，甚至笑稱聞起來像走了很久後的腳底味，但也正是這股濃郁氣味，讓不少老饕欲罷不能。

他還分享自己最推薦的吃法，就是先到居酒屋喝酒，回飯店途中再來一碗長濱拉麵，直言「微醺狀態下吃豚骨拉麵，真的特別美味」。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言表示，「兩年前吃過一次，到現在還很懷念」、「東京現在很難找到1000日圓以下的拉麵了」、「這價格實在太佛心」。也有網友感嘆，「只漲100日圓，真擔心老闆能不能撐過通膨」。

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