首次出國…預算3萬去哪不踩雷？網大推「兩地」：還能更便宜

除了機票之外，出國旅遊還必須考量住宿、飲食與景點門票等費用。一名30歲還未出國過的網友發文，他近期正打算出國旅遊，但預算只有3萬元，詢問網友不踩雷的地點建議。對此，有人提議去釜山，機票便宜且雜項費用開銷不大，可以規劃4天3夜的行程；也有網友認為出國踩雷也是樂趣之一，如果擔心建議直接報名旅行社，預算也較好掌控。

一名網友在Threads發文，表示30歲的他還沒有出國的經歷，從前光是想到要訂機票、比價與排行程就覺得很累，近期正打算出國旅遊看看，但因經驗不足，身邊的人都在討論各國的旅遊景點時，他還在查詢如何辦護照。

原PO表示，他目前的預算僅有3萬元，很好奇究竟去什麼地方既不踩雷、又不會迷路、東西又好吃的，他預設可能是沖繩、東京、首爾或釜山等地，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友指出釜山的機票最為便宜，其次是沖繩，在預算不高的情況下可以規劃釜山4天3夜的行程，並列舉出相關花費，包括機票1萬元以下、住宿3天共7千5百元、三餐共8千元、網路5百元，交通是搭計程車為主、門票則是看自己的行程規劃；總體來看花費能壓在3萬以下，但很難滿足購物需求。該網友強調，自由行的秘訣就是「豐儉由人」，要是對住宿或行程要求不高，金額甚至還能下降。

但也有網友認為，出國旅遊迷路踩雷才是「真諦」，不用按照行程來走，就算迷路也能當成一種冒險，「自由行或獨旅就是要享受探險的感覺」，更何況現在還有Google Maps，不用太擔心迷路問題。如果真的擔心獨旅的問題，建議直接報名旅行社，不亂買東西的話，預算也比較好控制。

還有網友推薦沖繩，在線上旅展買優惠機票會便宜很多，他自身4月才剛去旅遊過，不僅東西好吃、好逛，風景更是優美，只要事先在Google Maps上存好想去的地點就不用害怕迷路，單純去逛逛的話3萬預算剛剛好，而且當地也有很多台灣旅客，如果有任何困難都能找他們幫忙。

去釜山玩如何規劃行程？旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」曾發文，提醒釜山與首爾不同，不適合「滿檔打卡式行程」，要特別注意。景點方面，海雲台與廣安里適合看海與拍照，但距離地鐵站較遠；鬧區西面交通便利、商圈集中，南浦洞則適合以市區行程為主的旅客。