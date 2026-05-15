外送APP「這類菜單」愈來愈常見 他一看秒滅火：完全沒胃口

隨著AI製圖技術越來越普及，有網友就發現在外送APP平台上，不少店家會使用AI製圖當作菜單，但其AI感過重、很不像真實的食物，讓他直呼「看了完全沒有食慾」。

該名網友在Dcard分享，近期用外送APP點午餐時發現，越來越多家店或平台會使用AI生成的餐點照當作菜單，他直言這些照片AI感過重、很不像真實的食物，讓他看了完全沒有食慾，好奇「店家真的覺得這樣好看嗎」。

原po表示，儘管手機拍攝出來的餐點會比較粗糙，但至少具有真實感，若點外賣他仍更願意選擇有真實圖片的店家。

文章曝光，不少人也相當認同，「這種店完全不會想吃，圖片看起來就讓人很沒食慾」、「 好噁心有的看起來還是生的」、「用AI當圖片可以檢舉店家廣告不實」、「有拍好原型照片，只是用AI美化佈景可以認同，這生成的也太慘了吧」。

過去本站也曾報導過，有網友利用AI製圖食物照，結果出現令人啼笑皆非的圖。該網友分享一張名為「AI所想像的摩斯漢堡」的圖片，然而這張圖望上去，雖然中間的肉餅和紫皮洋蔥看起來還算正常，但上下的漢堡卻像是長滿青苔一樣，整顆麵包完全是綠的。