沒坐優先席！OL搭機捷通勤補眠「被拍醒」讓座 網怒：吃定年輕女性

優先席是否需要讓座時常引發爭議，雖然多數人都願意禮讓給有需要者，但遇到不適當的作法時仍會不滿。有位搭乘桃園機場捷運通勤的OL就表示，她在一般座位上補眠時，突然被人大力拍醒要求讓座給一位孕婦，OL雖依言讓座卻難忍委屈，釣出許多有相同經驗的網友，不滿怒批「根本吃定年輕女性」。

原PO在Dcard發文，稱自己平常搭機捷通勤，因早起且車程長，通常都會找一般座位坐下後就開始補眠，沒想到在熟睡後卻被一名女子狂拍手臂喊醒，要求她讓座給「旁邊肚子很大的孕婦」。原PO表示，她被驚醒後腦袋一片空白，下意識站起讓位，事後卻愈想愈不對，認為隨意觸碰他人身體叫醒人「很不尊重」，且對方「犧牲別人的權利去完成她的道德感」，也讓原PO覺得不舒服。

貼文曝光，勾起許多網友被迫讓座的回憶，忿慨表示「這不就是慷他人之慨嗎」、「就是看你好欺負而已」、「年輕女生好欺負，我不信他會拍醒一個大哥讓他讓座」、「遇到聖母了，這種人還會覺得自己做了好事，沾沾自喜」、「不能隨便觸碰別人身體不是基本常識嗎」、「我也有一樣的經驗！在捷運上睡覺被叫醒讓座，不知道有甚麼毛病，硬要找睡覺的人讓座」、「年輕女生是最容易被欺負的」。

由於讓座爭議屢見不鮮，為減少糾紛，交通部去（2025）年起將博愛座統一更名為優先席，並加入「身體不適」的圖示，將對象擴及所有有實際需求者。