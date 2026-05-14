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第一次赴歐旅遊就嚇到！他在匈牙利老被兇 當地台人曝原因：算友善了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名去匈牙利布達佩斯旅遊的網友指出，當地人的態度都非常不友善。示意圖／Ingimage
一名去匈牙利布達佩斯旅遊的網友指出，當地人的態度都非常不友善。示意圖／Ingimage

到國外旅遊時，因各地的文化背景有所不同，不一定都能獲得友善回應。一名去匈牙利布達佩斯旅遊的網友發文，稱他無論是去超市、住青旅還是搭巴士，當地人態度都非常不友善，甚至揮手叫他「快滾」，因此質疑是否匈牙利人都不友善，或整個歐洲皆如此。對此，一位每年固定居住在當地的台灣人指出匈牙利人較沒耐心的原因，更透露與他人建立良好關係的訣竅，幫助遊客能更順利與當地人相處。

一名網友在Threads發文，表示他第一次到歐洲旅遊，地點位於匈牙利的布達佩斯，4天過程中受到了非常不友善的對待。他舉例，在超市結帳因為不太會用自動結帳機，洽詢店員後，對方竟直接翻白眼；詢問買不到的東西時，店員也是當場擺臭臉。

原PO描述，入住旅館時櫃檯人員更是直接嗆他「你會說英語嗎？剛剛講的規則有在聽嗎？」，讓他非常錯愕，不知道為什麼對方態度那麼差，不過在他用英文反擊後對方有向他道歉；到巴士站想詢問工作人員，沒想到對方直接無視他，揮了揮手示意他「快滾」。以上經歷讓他很困惑，好奇是匈牙利人特別不友善，還是歐洲都這樣，「或是亞洲人才會被這樣對待？」他最後感嘆，匈牙利風景確實很漂亮，但永遠不會再來旅遊了。

此文一出，有一位每年都會在布達佩斯住上數月的台灣人留言回應，指出中東歐的民族對待遊客本來就不親切，加上疫情後匈牙利通膨嚴重、物價飛漲，導致很多人過得很辛苦，從事服務業的人可能會較沒耐心，但比起其他國家，「匈牙利其實算相對友善了」。

該網友建議不要把這些不好的經歷放在心上，可以學幾句當地的語言，例如打招呼、謝謝之類的匈牙利語，只要說出口，當地人會較願意幫助遊客。

也有人分享截然不同的經歷，有網友表示去布達佩斯時無論是找月台、提行李、購物時問店員問題，都獲得當地人熱心的協助，「每個人都好友善」，並猜測原PO可能只是運氣不好。更有網友提到，他去布達佩斯的連鎖超市購物時，店員還幫忙找有會員卡的民眾，讓他買東西享有優惠，且店員一開口，立刻就有好幾個熱心民眾衝上來提供協助，顯然並不是所有匈牙利人都不友善。

日前有位網友在PTT發問，歐洲旅遊的成本很高，而且當地一堆人隨意便溺、治安不好又有小偷，為什麼仍有很多台灣人嚮往？對此，多數人認為歐洲風景與歷史建築無可取代，但也有人直言：「不能待太久，食物吃得不習慣」。

匈牙利 歐洲 出國旅遊

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