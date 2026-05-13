台灣人「距離太近了」！日本留學生喊怕：應該要有個分寸吧

一名日本留學生近日在Threads發文分享，自己很喜歡台灣人親近、熱絡的互動方式，但也坦言，有時被反覆、頻繁地丟出大量問題，仍會感到壓力，甚至直呼「有一點害怕」。貼文曝光後，也引發不少網友共鳴，直言過度追問私生活，確實容易讓人不舒服。

原PO今（13）日在Threads表示，他覺得台灣人之間的距離「太近了」，讓他有些疲累，並用日文寫下：「不是應該有個分寸嗎？」不過他也強調，自己其實喜歡台灣人給人的親近感，只是若有人一再頻繁提出大量問題，感受就會變得不太一樣。

原PO進一步說，若是自己提出一個問題，對方願意給出很多回答，他會覺得很感謝，也很喜歡這樣的互動；但若是對方一開始就突然拋來一大堆問題，反而會讓他覺得有些害怕，並在文末寫下「抱歉」。

貼文曝光後，有日本網友表示，一開始確實會被台灣人的熱情嚇到，但若從正面來看，對方可能只是「對你有興趣」、想更了解你，才會不小心問太多問題；不過他也認為，若遇到不想回答的問題，可以直接表明「我不喜歡這樣」、「這個我不太想說」，多數台灣人通常都能接受。他也分享，自己過去曾被追問住哪裡、房租多少、在哪工作、薪水多少，當下也覺得傻眼，後來若遇到不熟的人詢問住處，就會以「這是祕密」帶過。

不少台灣網友也留言表示能理解，「身為台灣人，我也不喜歡台灣這個文化」、「文化不同的關係，不能怪別人，只能說我們善良台灣人的熱情表達方式，會嚇到外國人」、「滿多日本人都被台灣人嚇到過，很正常。台灣人跟日本人相比，對個人空間與隱私的距離基本沒有」、「不喜歡就直接講出來，不需要配合」。

事實上，長居日本的台灣YouTuber AMI及LEE過去曾分享，日本人在人際相處上相對慢熟，通常需要經過一段時間建立信任，從「認識的人」逐漸變成「朋友」，再進一步成為能交心的「知己」後，才比較可能聽見對方真正的想法與內心話。有些日本人甚至害怕會被親近的人背叛，覺得人生不一定要有一個知己。