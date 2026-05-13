聽新聞
0:00 / 0:00
明明沒代言！「王彩樺＋蕭亞軒」餅乾爆紅 名稱來源笑翻全網
「王彩樺配蕭亞軒」竟然是新一代甜點密碼！近日社群上掀起一波超市點心新吃法，只要將焦糖肉桂餅乾搭配乳酪一起吃，就能創造出鹹甜交錯的口感，讓不少網友一試成主顧。
原來，這款焦糖肉桂脆餅是比利時知名品牌Lotus Biscoff，也就是常見的蓮花餅乾。而藝人王彩樺過去曾在節目中透露，自己的英文名字正是「Lotus」，因此被網友拿來代稱。
至於「蕭亞軒乳酪」，則是因為法國乳酪品牌Belcube包裝上的乳牛圖案，被網友認為神似歌手蕭亞軒，才意外衍生出這個暱稱。兩個看似毫無關聯的名字被湊在一起，反而成為這波社群爆紅甜點最有記憶點的關鍵。
這款組合近日在Threads引發熱烈討論，有網友實測後大讚，發明這種吃法的人「吃商超高」，直呼「甜甜鹹鹹好好吃」；也有網友表示，蓮花餅乾單吃時甜度偏高，但夾上乳酪後，鹹甜比例反而變得剛好，吃起來更有層次。
不過也有網友提醒，乳酪品牌要選對，網路上討論度最高的是被稱為「蕭亞軒乳酪」的款式，若換成其他品牌，口感未必一樣合拍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。