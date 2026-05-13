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明明沒代言！「王彩樺＋蕭亞軒」餅乾爆紅 名稱來源笑翻全網

聯合新聞網／ 綜合報導
蕭亞軒（左）配王彩樺（右），竟然是新一代甜點密碼。圖擷自蕭亞軒臉書、王彩樺臉書
蕭亞軒（左）配王彩樺（右），竟然是新一代甜點密碼。圖擷自蕭亞軒臉書、王彩樺臉書

王彩樺蕭亞軒」竟然是新一代甜點密碼！近日社群上掀起一波超市點心新吃法，只要將焦糖肉桂餅乾搭配乳酪一起吃，就能創造出鹹甜交錯的口感，讓不少網友一試成主顧。

原來，這款焦糖肉桂脆餅是比利時知名品牌Lotus Biscoff，也就是常見的蓮花餅乾。而藝人王彩樺過去曾在節目中透露，自己的英文名字正是「Lotus」，因此被網友拿來代稱。

至於「蕭亞軒乳酪」，則是因為法國乳酪品牌Belcube包裝上的乳牛圖案，被網友認為神似歌手蕭亞軒，才意外衍生出這個暱稱。兩個看似毫無關聯的名字被湊在一起，反而成為這波社群爆紅甜點最有記憶點的關鍵。

法國乳酪品牌Belcube包裝上的乳牛圖案，被網友認為神似歌手蕭亞軒。圖擷自Threads
法國乳酪品牌Belcube包裝上的乳牛圖案，被網友認為神似歌手蕭亞軒。圖擷自Threads

這款組合近日在Threads引發熱烈討論，有網友實測後大讚，發明這種吃法的人「吃商超高」，直呼「甜甜鹹鹹好好吃」；也有網友表示，蓮花餅乾單吃時甜度偏高，但夾上乳酪後，鹹甜比例反而變得剛好，吃起來更有層次。

不過也有網友提醒，乳酪品牌要選對，網路上討論度最高的是被稱為「蕭亞軒乳酪」的款式，若換成其他品牌，口感未必一樣合拍。

王彩樺 蕭亞軒 餅乾 甜點

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