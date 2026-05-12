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共享機車WeMo無預警上線「Gogoro新車」 網惋惜：光陽超好騎

聯合新聞網／ 綜合報導
為了慶祝新車上線，WeMo祭出趟趟8折的租車優惠，更在車廂內放置限量1000組的凸面鏡盲盒，吸引年輕騎士拍照打卡。圖／WeMo Scooter提供
為了慶祝新車上線，WeMo祭出趟趟8折的租車優惠，更在車廂內放置限量1000組的凸面鏡盲盒，吸引年輕騎士拍照打卡。圖／WeMo Scooter提供

主打光陽Ionex車系的共享機車品牌WeMo Scooter，近日被眼尖網友發現，竟在雙北地區悄悄投放了競爭對手Gogoro的車款，引發網路熱烈討論。對此，WeMo官方證實已正式導入Gogoro VIVA MIX作為全新「WeMo GO」車款，此舉被不少網友解讀為光陽電動車事業的警訊，甚至直言這是「Gogoro的救命稻草」。

有網友在Threads上發出照片，驚呼：「疑，WeMo新車換成Gogoro了欸！」照片中明顯可見WeMo標誌性的藍綠色塗裝，卻是Gogoro的經典車型，立刻引發熱議。

貼文一出，吸引大批騎士留言。令外界意外的是，許多用戶對WeMo過去採用的光陽Ionex車款給予高度評價，對於換車感到相當惋惜：「蛤！我比較喜歡Ionex的騎乘感受耶」、「光陽的真的好騎很多，加速力道跟運轉都比Gogoro好」、「Wemo fly（光陽車款）超好騎，車廂又香」、「選WeMo就是因為Ionex換電站多到靠北，去機車行就能換」。

有內行網友分析，WeMo突然轉向Gogoro下單，可能與光陽近期對電動車發展的態度有關：「社團Ionex都在逃命潮了，WeMo也會怕走上Irent的後路，有車沒電池換最終全部報廢」、「光陽不玩了，最大苦主應該是WeMo，買車成本不知道回收了沒就被搞一波」、「這算是Gogoro近期的救命稻草」。就連Gogoro Taiwan官方帳號也到底下留言：「Welcome 歡迎來到電車新世代」，頗有宣示主權的意味。

面對網路沸沸揚揚的討論，WeMo官方迅速做出回應，證實全新車款「WeMo GO（Gogoro VIVA MIX）」已正式在雙北與澎湖首批投放。但官方也強調，原有的「WeMo Fly（光陽Ionex車款）」依然會繼續服務，兩款車各有優點，未來將致力提供更全面的體驗。

為了慶祝新車上線，WeMo也祭出了一系列超殺優惠與活動來吸引用戶：

1.GO 優惠（趟趟8折）：即日起至6月30日，租借WeMo GO新車，不分時段與次數皆享8折優惠，前6分鐘起步價僅需24元。

2.GO 超值（免費體驗PASS）：首次訂閱WeMo PASS的用戶，在App輸入優惠碼「GO」，即可獲得1個月免費體驗，內含3張60元騎乘券。

3.GO 搶鏡（千組車廂盲盒）：活動期間租借WeMo GO，車廂內將隨機出現限量1,000組的「凸面鏡＋裝飾貼紙」實體驚喜小禮。

4.GO 會拍（抽萬元攝影機）：騎乘新車並拍照上傳IG或Threads，公開標記官方帳號與Hashtag，即可抽價值萬元的DJI Osmo Pocket 4。

另外，還有幸運女網友活動首日一早租車就幸運開到「車廂盲盒」，開心地發文炫耀：「WeMo竟然使用Gogoro車款！車況好新、帽子也不臭，還車時發現車廂的小禮物，竟然是凸面鏡！一點小事就可以讓心情很好。」

品牌 雙北 電動車 光陽 Gogoro WeMo

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