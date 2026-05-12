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忘退訂被扣款？ 網紅讓「AI談判」要回錢 網揪1隱憂：不敢用

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管AI代客退款的經歷令人驚豔，但不少網友也提出資安隱憂，擔憂AI恐增加個資外洩與盜刷風險。示意圖／Ingimage
儘管AI代客退款的經歷令人驚豔，但不少網友也提出資安隱憂，擔憂AI恐增加個資外洩與盜刷風險。示意圖／Ingimage

現代人常訂閱各式各樣的數位串流或軟體服務，卻時常因為「忘記取消訂閱」而收到帳單，只能自認倒楣。不過，近日知名科技網紅「Men's Game 玩物誌」分享，他將海外扣款帳單丟給AI處理，沒想到AI不僅自動跑完繁瑣的全英文退訂流程，甚至還「加碼」寫信給客服談判，最終奇蹟般地討回退款，神級操作讓大批網友直呼不可思議。

「Men's Game 玩物誌」在臉書發文驚呼：「真的太誇張、太誇張了，我的AI真的太誇張了！」他表示，自己剛收到一筆海外訂閱服務的信用卡帳單，才驚覺忘記取消訂閱。為了省麻煩，他索性把帳單丟給AI助理，下達了「線上申請取消」的指令。

這名AI助理不僅自動開啟網頁瀏覽器，一步一步精準地闖關全英文的取消頁面，更果斷拒絕了系統跳出的所有「挽留方案」。最讓他意外的是，AI還非常「雞婆」地自動草擬並寄出一封信件給外國客服，內容不僅佐證用戶根本沒有使用該系統，還以此為由強力爭取退款。

他笑稱，一開始看到AI的舉動還覺得有點多管閒事，沒想到短短半小時後，對方客服竟真的回信表示「退款成功」，讓他忍不住大讚：「我的媽呀，太強大了吧！」

許多網友留言狂讚這項功能太實用，但也有網友點出讓AI代為處理金融與信件的潛在風險：「這樣不會金融資訊外洩嗎？」、「我不太敢讓AI幫我服務金融付款」、「之後就被盜刷了」、「這樣要給agent（代理程式）多少權限？包含信箱登入、App登入還要授權寫信」。

有網友特別引述專家的建議提醒大眾：「專家說過不要讓AI知道太多個資，尤其是信用卡號；另外為了避免誤導，應該讓AI擁有獨立的信箱，避免被假傳聖旨。」在享受AI便利之餘，如何守住資安防線，已成為現代人必須面對的新課題。

網紅 信用卡 帳單 AI 資安

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