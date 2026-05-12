許願桃機開永和豆漿？網狂推「只賣1食物就夠」：是廉航神器

近日美國有一名美食部落客開箱台式餐廳的紫米飯糰，意外讓「飯糰是成年人的安眠藥」這句話再度紅回台灣。對此，一名網友分享，桃園機場其實很適合開一間永和豆漿，只要賣飯糰就夠了，直言是「廉航神器」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，桃園機場如果能新開一間永和豆漿，對許多趕早班機或搭廉航的旅客而言，一定非常方便，而且不需要販售太多品項，只要主打飯糰即可，讓旅客能在登機前快速買了就走，不但吃得飽，也很適合搭配長途飛行。

貼文一出後，引起不少網友共鳴，紛紛表示「拜託包蔥蛋油條，讓我一路安睡到降落」、「真心建議桃機開一間傳統飯糰專賣店，所有人吃完直接在飛機上睡死，不會有人騷擾空服員」、「白米、紫米飯糰都打趴飛機餐」、「請在一航增設傳統飯糰自動販賣機」、「要有紫米口味的，然後一定要放油條」、「傳統飯糰加滷蛋辣菜脯，再加杯豆漿…放完手提行李我可能就昏死了」、「阜杭應該開一間，順便迎合不想排隊的觀光客」。

此外，還有網友敲碗其他品項，回應「許願麻糬，這樣連上廁所都免了」、「阿財發粿也可以，半片就可以直接睡到目的地」、「我想要蔥蛋燒餅+無糖熱豆漿，或是小籠包」。

不少人喜歡搭紅眼班機，本站曾報導，一名網友分享，半夜在桃機第一航廈候機時，發現許多旅客手端熱騰騰的湯麵，走近一看才發現是主打24小時營運的「Yo-Kai Express」拉麵自動販賣機，好奇詢問「第一次看到候機室到處有吃泡麵的旅客，今天是什麼特殊日子嗎？」。

對此，不少內行網友都解答「紅眼班機客的日常」、「半夜沒東西吃，能吃的只有這個」。不過，也有不少網友抱怨這台機器太夯，回應「有貨的日子⋯出國第三次才買到」、「難怪搭紅眼班機時去吃都是售完」，直言熱門時段常常供不應求，敲碗希望能加快補貨速度。