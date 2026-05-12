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煮泡麵加1物超怪？他被朋友喊「邪教」 意外釣出一票網友共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，煮泡麵時會加入冰球和冰塊幫忙降溫，沒想到朋友聽到後全都傻眼，甚至直呼這種吃法根本是「邪教」。示意圖／Ingimage
一名網友分享，煮泡麵時會加入冰球和冰塊幫忙降溫，沒想到朋友聽到後全都傻眼，甚至直呼這種吃法根本是「邪教」。示意圖／Ingimage

不少人吃泡麵都有自己的獨特習慣與搭配方式。一名網友分享，煮泡麵時會加入冰球和冰塊幫忙降溫，沒想到朋友聽到後全都傻眼，甚至直呼這種吃法根本是「邪教」。不過貼文曝光後，意外吸引一票網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」貼出自己煮泡麵的影片，可以發現他在鍋子裡放入一個大冰球和許多冰塊，朋友得知後都覺得是邪教，讓他相當震驚，好奇發問「大家煮泡麵都會加什麼？」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「終於有人懂我了，身邊每一個人都說我是怪人，阿就很餓想馬上吃咩」、「啊就不想吃這麼燙阿！我吃鍋燒意麵也會加冰塊」、「我以為只有我會！水加少一點，煮完直接加冰塊進去，但我現在改加冷水了」、「防食道癌給過」、「我⋯終於在這樓找到貓舌頭同溫層了」、「我是直接拿電風扇架在旁邊」。

不過，也有部分網友直言無法接受，回應「喜歡吃燙的人不能理解啊啊啊啊」、「真心以為是邪教，但底下留言感覺是真的」、「泡麵不就是熱熱的才好吃嗎？」、「我喜歡燙死我的溫度欸」、「基本上能加的都會加，但一定不是加冰塊」。

台灣人喜歡吃泡麵，本站曾報導，一名南韓網友發現台灣人煮泡麵的「特別習慣」，就是會加一顆蛋，讓他相當意外，不過當自己實際照做後，泡麵竟變更加順口，讓他忍不住直呼「多了一點幸福感」。

對此，不少網友都回應「如果加一顆蛋不能解決，我會加二顆」、「因為泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」、「個人認為蛋是泡麵的靈魂！有時候想煮泡麵，發現冰箱沒有蛋會失望到放棄煮泡麵」。

泡麵 台灣人

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