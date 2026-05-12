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失業懲罰金？他嘆無收入卻要繳國民年金 兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己辭職後已經沒有固定收入，每月卻還得繳交1329元的國民年金，讓他直呼實在快撐不下去，甚至開始考慮停繳。示意圖/ingimage
一名網友分享，自己辭職後已經沒有固定收入，每月卻還得繳交1329元的國民年金，讓他直呼實在快撐不下去，甚至開始考慮停繳。示意圖/ingimage

一名網友分享，自己辭職後已經沒有固定收入，每月卻還得繳交1329元的國民年金，讓他直呼實在快撐不下去，甚至開始考慮停繳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，辭職後最讓他無法理解的，就是明明沒有工作、沒有收入來源，每個月卻還要繳國民年金保費1329元，質疑「如果有人連這一個月1000元都付不出來，要怎麼撐到65歲領老年年金？」。

貼文一出後，不少網友都表示「我在最低潮時也收到國民年金一封又一封的帳單，半夜睡覺都會偷哭」、「而且還一直變貴」、「根本就是失業懲罰金」、「有夠爛，都失業還要繳國民年金、健保費」、「重點能不能活到65歲還是個問號」、「這個國民年金其實是要拿去補勞保缺口的」、「建議不要繳，失業懲罰金」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「你也可以選擇不繳，政府只是在通知你的權益」、「國民年金本質是社會安全網，用於保障無勞保期間的失能或老後生活」、「我老公國民年金繳20年，65歲每月領6400元」、「建議先查一查退休後，每個月能領多少錢，看完你馬上就知道該怎麼做了」、「有多少人年輕時完全不管勞保、國民年金相關權益，等年紀到了才去勞保局哭訴為什麼能領的錢少那麼多」。

積欠的國民年金該不該繳納？本站曾報導，一名女網友分享，自己一口氣把積欠長達8年的國民年金補繳完成，總金額約10萬元，因勞保與國保年資可合併計算，只要累積滿15年，仍可同時請領，評估自身權益後，才下定決心補繳。

對此，不少過來人點頭，紛紛表示「我老媽繳了15年，現在月領5千出頭，對沒收入的老人家其實還是有點幫助，我們小孩給的零用金加上國民年金湊兩萬給老人家生活」、「我也剛幫我媽繳了10萬元+利息，她再一年就能月領3-4千元了⋯對收入低的人真的加減補貼」、「還是能繳就繳，可以合併勞保月領不無小補」。

國民年金

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