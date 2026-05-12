澳洲打工度假要備妥多少資金？過來人傳授生活技巧：10萬就夠

除了能賺取高薪又有助提升國際視野，不少年輕人會規劃到澳洲打工度假。一名網友發文，稱他正計畫去澳洲打工，不過不清楚出發前的「初始資金」要準備多少才夠，他聽說準備10萬元就行了。對此，有過來人留言指出10萬元其實夠用，並分享到當地找工作、買車的方法，幫助有志者更了解去當地的生活技巧。

一名網友在Threads發文，表示近期與朋友討論去澳洲打工度假的事情，很好奇大家在出發前準備多少資金。身旁的朋友說準備10萬台幣就夠了，金額低到讓他感到震驚，於是想請教網友的意見。

此文一出，有一位過來人表示，準備10萬元已經很足夠了。他提到一開始去澳洲不要直接買車，因為一買車就沒有資金了，建議面試上工作再考慮。根據他的經驗而言，去澳洲後可以直接去有招募季節工的背包客棧入住，老闆通常願意幫忙找工作，此外客棧內也較容易遇到有車的旅客，能透過聊天認識，到各地旅遊時就有人載了。他建議等賺到一定的錢後再買車較為妥當，且多結識朋友也能認識到懂車的人，彼此交換有用訊息、一起討論總比一開始瞎買車強。

至於推薦的背包客棧，該網友指出，現在當地入秋農場的集簽工作較少，要等到10月份之後才會增多，他本身剛開始是在西澳的Donnybrook（蘋果之都）生活，那裡的背包客棧會幫你安排工作，雖然他入住的客棧環境較為髒亂，但他覺得「蠻好玩的」。

有網友分享到澳洲的花費，一週青旅的費用約在台幣6千8百元左右，一餐花費約為450元到680元，自己煮飯則是68元到228元，還是建議攜帶10萬元以上去澳洲，「因為工作跟房子都要吃很大的運氣」。

除了住青旅外，還有網友計算租房費用與雜項支出，房租一個月約要花費台幣1萬2千元、自己料理加上雜費一個月約等於台灣的基本薪資，10萬元大概可以撐3個月，不過還是要看當地的房價行情決定。

去澳洲打工能夠賺多少錢呢？曾有一名女網友聽聞高中同學前往澳洲打工，不僅年薪高達約新台幣200萬元，還享有一個月特休，讓她感到相當震驚與失落。不過也有網友認為高薪背後往往伴隨高強度勞動、且回到台灣後的工作經歷並不會被台灣公司認可，沒有專長的話履歷還是空白。