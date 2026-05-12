以前很潮！85度C變摳腳阿伯聚集地 網曝最大敗筆：整天都菸味

連鎖咖啡品牌85度C曾是不少人學生時代的共同回憶，不過近日有網友在PTT八卦板發文感嘆，如今部分門市外的座位區常聚集不少抽菸聊天的中年男子，讓他忍不住直呼，「85度C怎麼淪落成摳腳大叔店了？」貼文曝光後，引發大批網友熱議。

原PO表示，自己吃飽後想買甜點，路過85度C時，卻看到店外座位區坐滿穿拖鞋、留著鬍渣的摳腳大叔，一邊抽菸一邊聊天，與記憶中的印象大相逕庭。

他回憶，小時候85度C相當流行，能在安親班吃到蛋糕是一件很「潮」的事，自己還曾央求母親許久，才在期末考後買到一小塊草莓巧克力蛋糕回家享用。如今時過境遷，當年的熱門品牌卻成了「阿伯群聚地」，讓他不禁好奇背後原因。

貼文一出，不少網友認同原PO的觀察，直言「印象中十年前就差不多是這樣了」、「外面桌子坐的不是直銷，就是抽菸的8+9」、「有抽菸區就是最大敗筆，整天都是菸味」。

也有網友指出，85度C的商品其實仍具一定競爭力，「東西不錯吃，飲料也不貴」，但店外長期聚集吸菸民眾，讓不少想買蛋糕或飲料的顧客卻步，「有時候想吃小蛋糕，看到一群人在抽菸就直接打消念頭」。

另有網友分析，當初業者將桌椅設置在戶外，原本是不希望店內變成讀書室，沒想到在室內全面禁菸後，反而讓戶外座位區逐漸成為吸菸族的固定聚點。還有人形容，「85度C就是2020年代版本的泡沫紅茶店」，成為許多人打發時間、聊天聚會的場所。

咖啡店是否適合聊天或讀書，近來也屢屢成為討論話題。先前本站曾報導，一名網友在社群平台Threads分享，自己在路易莎店內目睹兩名女子以正常音量交談，卻遭隔壁桌男子提醒「可以小聲一點嗎？很多人在念書」。其中一人反駁，咖啡廳並非只供讀書使用。男子回稱「我沒差啊，我繼續念書，妳們加油」，女子則霸氣反擊：「我們雄女的，還是你先加油吧。」網友也一面倒力挺女方，直言「在咖啡廳念書沒問題，要別人安靜才是問題」。

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