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日本買UNIQLO褲子太長？ 內行曝「超佛修改規則」：帶回台也免費

聯合新聞網／ 綜合報導
根據台灣UNIQLO官網規定，海外購入的商品無需單據，選擇一般「平針縫」即可免費改短。聯合報系資料照
根據台灣UNIQLO官網規定，海外購入的商品無需單據，選擇一般「平針縫」即可免費改短。聯合報系資料照

隨著日幣貶值，許多台灣旅客到日本旅遊時，總會衝進知名服飾品牌UNIQLO優衣庫）大肆採購。近日一名女網友發文求助，好奇在日本買的褲子能否拿去台灣門市修改？結果釣出大批內行網友與前員工解答，曝光了官方一項「超佛心服務」，讓原PO實測後驚呼根本是「腿短者福音」。

該名網友在Threads上發文表示，自己從日本UNIQLO買了褲子回台灣，卻發現長度需要修改。由於印象中在台灣購買的褲子可以免費改長度，讓她不禁好奇：「海外買的也能在台灣改嗎？」原PO坦言，發文前她心裡已經「先猜不行」，打算摸摸鼻子自認倒楣。

沒想到貼文一出，立刻引來大批熱心網友解答：「可以！我上星期才拿日本買的褲子去改，收據丟了也沒收錢」、「全世界UQ買的褲子，台灣UQ都可以改，店員說的」、「沒收據他們會看內部布標，確認是日本買的就可以免費改」。

獲得解答後，原PO也立刻拿著褲子前往台灣實體門市，並開心向網友回報戰況：「剛剛直接去門市過後，很快就修改好了！推推，真的是腿短者福音。」

事實上，針對「修改褲長」的服務，台灣UNIQLO官網早有詳細的明文規定。全台門市皆有提供修改服務，且不需要回到原購買店舖、沒有修改期限，就算洗滌過後也能拿去修改。

根據官網的收費標準，修改費用主要取決於「購買金額」與「縫紉方式（平針縫或藏針縫）」，其中針對海外購入的商品也有明確規範：

海外購入商品（無需單據）： 選擇一般常見的「平針縫」為免費；若選擇外觀看不到縫線的「藏針縫」（常見於西裝褲），則酌收修改費 NT$100。

國內無單據／APP無紀錄： 平針縫免費；藏針縫 NT$100。

國內有單據（單價NT$790以上）： 平針縫、藏針縫皆為免費。

國內有單據（單價NT$789以下）： 平針縫、藏針縫皆需酌收 NT$100。

雖然這項跨國售後服務相當便民，但UNIQLO官方也特別提醒消費者，在前往門市修改前，務必留意以下幾項限制：

1.只能改短不能放長： 目前門市僅提供將長褲改短的服務，無法放長，也沒有提供其他的褲子修改服務（亦無法修改上衣或裙子）。

2.部分款式不適用： 部分商品會因為版型設計或特殊材質因素，而無法進行褲長修改，實際情況需由店舖人員確認。

3.修改後不可退換： 褲子一旦經過長度修改，便無法再進行退換貨服務。

UNIQLO 優衣庫 日本 品牌 台灣

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