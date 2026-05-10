4天吃8次嫌不夠！日網友曬台灣美食照 「這點心」瘋狂出鏡全網笑翻

近年台日旅遊熱度雙向升溫，除了台灣旅客赴日人次持續增加，越來越多日本旅客也把台灣列為自由行首選。近日有一名日本網友在Threads分享自己「4天3夜台灣美食之旅」，原本只是單純曬出旅遊照片，沒想到其中高比例的「豆花」意外成為焦點，讓大批台灣網友笑稱「根本是豆花殺手」，相關討論也迅速在網路延燒。

該日本網友以「20張照片還不夠」為題，分享自己來台獨旅時品嚐的各式美食，照片中包括牛肉麵、小籠包、胡椒餅、鹹酥雞、滷肉飯、地瓜球與燒冷冰等台灣經典小吃。不過最吸睛的是，整體22張照片中，竟有多達8張與豆花有關，從冰豆花到搭配不同配料、不同店家的版本幾乎全都入鏡，讓不少台灣人看完後第一反應都是「到底有多愛豆花？」。

貼文曝光後，不少網友也開始研究他的「豆花地圖」，認為能在短短幾天內找到這麼多不同店家，「應該是做足功課才來」。也有人笑說，日本旅客似乎特別容易愛上豆花，部分原因可能與口感接近日本常見的嫩豆腐甜品有關，但台灣豆花在糖水、配料與冰涼口感上更有層次感。加上台灣夏季炎熱，冰豆花成了不少外國旅客的消暑首選，甚至有人直呼「豆花根本該列文化遺產」。

留言區也出現大量「豆花同好」分享經驗。有網友表示，自己出國後吃過不少甜點，最後還是最懷念台灣豆花；也有人提到，日本當地若販售台式豆花，價格往往比台灣高出不少，因此許多日本旅客來台時都會特地安排「豆花行程」，還有人笑稱「突然覺得去日本賣豆花可能有商機」。面對熱烈討論，原PO本人也親自回應，坦言自己真的非常喜歡豆花，「如果可以的話，我每天都想吃，甚至一天吃三次也沒問題」，即使回到日本後，還是持續想念台灣豆花的味道。

近年不少日本旅客開始深入挖掘台灣在地美食，也讓許多原本再日常不過的小吃意外在日本爆紅，但除了夜市料理與甜點之外，「日用品」也逐漸成為新目標。本站曾報導，一名喜愛台灣文化的日本女生，來台旅遊時意外迷上台灣餐廳常見的「不鏽鋼湯匙」，認為手感與使用體驗都相當特別，甚至讓她產生「飯變更好吃」的感覺，最後還特地買回日本，成了她「幾乎天天使用」的用品之一。