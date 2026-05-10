醫師蒼藍鴿談「不婚不生」挨轟 網怒：又不是你懷孕生產

知名YouTuber醫師蒼藍鴿（吳其穎）去年升格當爸爸，近日卻因在Threads談論「不婚不生」議題，引發大批網友不滿。他在貼文中表示，自己尊重「不婚不生，快樂一生」的想法，但認為許多人在人生才過了三分之一、甚至不到一半時，就斷定自己會「快樂一生」，其實很難說得準。

蒼藍鴿也提到，自己身邊曾有朋友過去經常喊著「不婚不生，快樂一生」，如今卻投入生殖醫學療程，因此他認為，這句口號若改成「不婚不生，快樂『現在年紀』」會更有說服力。他也分享自身心境轉變，坦言自己過去是「不婚不生，快樂30」派，但現在成為人夫、人父後，則覺得「已婚有女兒更快樂」。

不過貼文曝光後，卻迅速引爆爭議。許多網友認為，他身為男性，並未實際承受懷孕、生產與育兒帶來的生理負擔，卻對女性選擇發表評論相當不妥，「懷孕又不是你在懷」、「沒有子宮真的不要對女性指手畫腳」、「你人生也還沒過完，怎麼知道有小孩一定更快樂」等批評聲浪不斷。

也有不少人指出，每個人的人生選擇與價值觀本來就不同，不婚不生不代表未來一定後悔，結婚生子也不一定等於幸福，「不生的人不需要被說服」、「現在很多人只是想活得比較輕鬆」、「人生本來就沒有標準答案」。

不過也有網友緩頰，「他說的很清楚，他個人的經驗是不婚不生的時候很快樂，但結婚生女後更快樂」、「他也只有說現在更快樂，沒有說一生都會很快樂，或許之後會遇到別的挑戰也說不定啊」、「不太理解看到這些會覺得被冒犯，是什麼易碎體質啦」。

事實上，近年「不婚不生」話題在台灣持續受到討論。根據內政部統計，2024年新生兒僅13萬4856人，已連續9年負成長。1111人力銀行過去也曾發布調查指出，單身上班族自評生活品質平均達82.1分，高於育有子女族群的73.3分，顯示現代家長除了工作壓力外，還得面對經濟、教養與家庭責任，幸福感與生活品質都容易受到影響。

調查也顯示，現代上班族主要壓力來源包括房租房貸、物價上漲與子女教育支出等，不少人甚至需要兼職增加收入。隨著生活成本持續攀升，「不婚不生是否更快樂」也成為越來越多人關注的社會議題。無論選擇結婚生子或維持單身，最重要的仍是依照自身價值觀做決定，並為自己的人生負責。