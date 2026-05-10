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不是「歐伊歐伊」！日本OIOI百貨真實唸法公開 網驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
旅日粉專「發現心樂園」近日分享一張介紹OIOI正確唸法的圖片，而這張圖片也在日本X平台瘋傳，短短不到兩天就吸引超過1200萬人觀看，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage
旅日粉專「發現心樂園」近日分享一張介紹OIOI正確唸法的圖片，而這張圖片也在日本X平台瘋傳，短短不到兩天就吸引超過1200萬人觀看，引發熱烈討論。 示意圖／ingimage

不少人到日本旅遊時，應該都曾看過大型百貨公司「OIOI」的招牌，不過你知道它其實不是照英文字母唸嗎？旅日粉專「發現心樂園」近日分享一張介紹OIOI正確唸法的圖片，而這張圖片也在日本X平台瘋傳，短短不到兩天就吸引超過1200萬人觀看，引發熱烈討論。

粉專表示，許多人第一次看到「OIOI」時，直覺都會唸成「歐伊歐伊」，也有人會直接唸成數字「0101」，但其實它真正的發音是「Marui（丸井／馬魯伊）」，也就是日本知名的丸井百貨公司。

至於名稱由來，粉專解釋，「O」在日文裡代表「丸（Maru）」，而「I」則代表「井（i）」，兩者組合後便成了「丸井」。原PO也笑說，自己第一次知道時同樣超震驚，「有種原來如此的感覺」，甚至覺得以前一直唸錯很糗。

貼文曝光後，立刻引發大批網友討論，「我一直都唸歐伊歐伊」、「終於知道真正唸法了」、「所以是馬魯伊馬魯伊嗎？」、「既然這樣，為什麼不直接叫丸井百貨？」不少台灣網友坦言，去日本逛街這麼多次，直到現在才第一次知道真相。

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