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年輕人都這樣說話？他點名「1用法」超怪 過來人揭原因：受台語影響

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，現在不少年輕人講話喜歡將「把」改成「給」，像是「給手機充個電」、「給這份文件改一下」，讓他聽了相當不習慣。示意圖／AI生成
一名網友分享，現在不少年輕人講話喜歡將「把」改成「給」，像是「給手機充個電」、「給這份文件改一下」，讓他聽了相當不習慣。示意圖／AI生成

一名網友分享，現在不少年輕人講話喜歡將「把」改成「給」，像是「給手機充個電」、「給這份文件改一下」，讓他聽了相當不習慣。貼文一出後，引起大票網友共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，最近越來越常聽到年輕人講話，將「把」講成「給」，例如「給手機充個電」、「給文件改一下」，讓他覺得聽起來有點怪怪的，語氣中也透露出不太能接受這種說法。

貼文一出後，不少網友都逗趣表示「給那個東西拿把我」、「淡水阿把」、「留言區說什麼淡水阿把啦⋯超煩害我大半夜笑到不行」、「警察：給手舉起來」、「老師：回家記得給作業寫了」、「醫生：給嘴巴張開我看一下」、「歹徒：給錢把我！」、「做人不要這麼雞給好嗎！」。

不過，也有一派網友持相反意見，認為台灣口語本來就會出現類似句型，回應「2、30年前幼稚園就有人在用了捏」、「這不就是台語直譯」、「還好吧，沒有什麼感覺捏」、「可能是受台語影響，不是年輕人才開始用」。

事實上，年輕人有不少網路上的流行用語，就連打字都更加簡潔。本站曾報導，一名網友分享，如何分辨是不是年輕人，可以從時間的寫法來判定，例如若想傳訊息表示6點，年輕人會打「6.」而不是「6:00」。

對此，多數網友都表示「我本來是6:00，後來發現我高中女兒都回『6.』，我就變年輕人了，從此我也這樣回覆」、「我媽也會這樣打，那我媽也是很時髦哈哈」、「看了這篇，好險我還是年輕人」、「年不年輕不知道，但一定比較懶」、「看到用.來表示時間會阿雜的老人是我」。

年輕人 台語

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