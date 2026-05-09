去澎湖獨旅會怪嗎？她想衝花火節超猶豫 過來人曝真實感受

你敢一個人旅行嗎？一名女網友分享，近期想獨自前往澎湖看花火節，白天租車到處晃晃、晚上靜靜欣賞煙火，再一路品嚐小管麵線、仙人掌冰等在地美食，光想像就覺得超療癒，但也擔心一個人旅行是否會太孤單？貼文一出後，過來人卻一面倒大推。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期突然冒出一個念頭，想衝一波澎湖花火節，規劃白天騎機車或開車四處亂跑，晚上再找個舒服的地方看煙火，享受一個人的旅行節奏。不過她坦言，從沒試過獨旅，多少還是會感到不安，好奇詢問大家「澎湖獨旅會很怪嗎？有人真的一個人去過澎湖嗎？」。

貼文一出後，不少網友都大推，紛紛表示「去澎湖超過7次，都是獨旅騎機車追日出拍星空，搭渡輪去離島遊覽，都很愜意自在」、「不會呦！一個人來跳島也很棒，自由自在的」、「唯一擔心就是睡過頭趕不上活動（花火、船班），其他真的沒問題」、「剛一個人去看完煙火回來」、「獨旅只有第一次和無數次欸，很舒服自由，完全不需要詢問他人的意見」、「超級爽！獨旅不管去哪，去一次就會上癮」。

不過，也有部分網友指出缺點，回應「旺季不好租到舒適房間，價位也會比較貴」、「也想一個人去，可是每個優惠都對一個人去澎湖不友善，都要補價格」、「就是吃美食的時候，沒有人一起分享，有點寂寞」。

2026年澎湖國際海上花火節，將於5月4日至8月25日舉行，本站曾報導，為讓遊客更能掌握天氣狀況，中央氣象署與澎湖縣政府深化合作，於澎湖設置光學雷達觀測設備。並針對7處煙火施放地點提供氣象預報，民眾只需透過花火節專屬氣象服務網頁，即可掌握活動期間各項氣象資訊。