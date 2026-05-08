台南鹹酥雞攤賣1物驚呆台北人 一票老饕全被圈粉：必點

鹹酥雞是台灣最受歡迎的街邊小吃，各家販賣的炸物基本上大同小異，不過有網友在台南的鹹酥雞攤發現竟然有「蛋餅皮」，讓他訝異又好奇。貼文一出引起熱議，不少品嘗過的人都大讚炸蛋餅皮非常好吃，等於是雞皮的乾淨版，也是必點的品項之一。

這名網友在Threads發文表示，日前在台南某家鹹酥雞攤的菜單，看到有一樣品項竟然是「蛋餅皮」，讓他非常訝異，因為在台北的鹹酥雞攤從來沒看過有賣蛋餅皮，好奇心驅使下點了一份來品嘗。

原PO說原本以為炸過的蛋餅皮會比較硬一點，但其實吃起來的口感就像餅乾一樣，非常好吃，讓身為台北人的他無法想像，直呼「什麼時候台北也能有時髦的食物？」

貼文引起討論，不少吃過的網友也認同大讚，「蛋餅皮真的超好吃，脆到不行」、「蛋餅皮好吃又便宜」、「好幾年前就有了，但沒普及到所有店家，吃起來像椒鹽餅乾」、「我減脂期什麼都能忍住不吃，就炸蛋餅皮忍不了嘴饞」、「蛋餅皮絕對是必點，雞皮的乾淨版，沒有雞臭味也沒有可怕的毛孔，脆度更好更有層次」、「我以前都吃雞皮，後來都改吃蛋餅皮了，比較不膩」、「蛋餅皮超讚，無意間發現很好吃之後，後來都會點」。

其實各家鹹酥雞攤販售的品項繁多，除了少見的蛋餅皮以外，也曾有網友點名培根金針菇、炸銀絲卷、炸高麗菜等物，但無論是哪一種炸物，品嘗時都要適量。醫師李思賢表示，民眾常吃的鹹酥雞多半使用「種子油」，包括大豆油、葵花油、玉米油與菜籽油等，這類油脂的共同特點是富含「亞油酸」（Omega-6脂肪酸）。

他說亞油酸在體內被氧化後，會產生名為 OXLAMs 的物質，與心血管疾病、癌症、阿茲海默症及脂肪肝等多種慢性疾病有關，也可能促進體內發炎反應。李思賢表示，亞油酸在人體脂肪組織中的半衰期約為680天，意味著即使完全停止攝取，兩年後體內含量也僅減少一半；若要大幅降低至約95%，可能需要長達六年時間，身體才會逐漸反映新的飲食型態。