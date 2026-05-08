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除濕機集水桶貼1物「黏黏的菌不見了」 一票人大讚：生活智慧王

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享在除濕機裡貼鋁箔紙，就不再出現黏稠髒汙的汙垢。 示意圖／ingimage
有網友分享在除濕機裡貼鋁箔紙，就不再出現黏稠髒汙的汙垢。 示意圖／ingimage

台灣的氣候很潮濕，尤其北部下雨機率高，除濕機也成為許多家庭必備的家電之一。有網友分享小知識，只要在除濕機裡貼了「一種東西」後，集水桶就變得很乾淨，也能減少清洗的次數和時間了。不少人看了直呼太聰明，紛紛躍躍欲試。

原PO在Threads發文表示，自從在除濕機的水箱貼了鋁箔紙後，水箱內部變得很乾淨，不再出現黏黏的、令人感到噁心的菌了，貼文獲得不少人稱讚並仿效，「好神奇，我也來試看看」、「生活智慧王」、「這種做法好棒，查了資料才知道鋁離子也有滅菌效果」、「廚房流理台的排水孔有放過錫箔紙球真的有效，沒想到連除濕機都可以欸」、「我也來試看看，不然宜蘭每天都要除濕」、「難怪許願池都那麼乾淨」。

還有過來人分享自己是放1元硬幣，「我放了一把1元硬幣，因怕倒水銅板四處掉，所以用濾網綁起來，除濕機一直都很乾淨」；不過也有網友不以為然，認為每次倒水後把集水盒清洗晾乾再裝回去，反而是比較實用的作法。

曾有許多人使用1元硬幣或鋁箔紙，放入廚房水槽的提籠來清除污垢，其原理都是相同的，同樣都是利用鋁與水接觸後產生微量的鋁離子，來達到抗菌或抑制黴菌與細菌滋生的效果。

除濕機

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