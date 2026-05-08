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台灣人無極限！網吃冰加1藥粉「變夏天的味道」 醫傻眼：難怪原廠會缺貨

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天不少人愛吃剉冰，但有網友竟然將化痰藥當作調味粉加在冰裡品嚐，掀起不少討論。照片為示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影
夏天不少人愛吃剉冰，但有網友竟然將化痰藥當作調味粉加在冰裡品嚐，掀起不少討論。照片為示意圖，與本文無關。 聯合報系資料照片／記者陳易辰攝影

台灣近年吹起各種獵奇飲食風潮，不少人會將意想不到食物混搭在一起品嚐。近日，有一名網友將知名化痰藥「愛克痰」加入冰品中食用，離奇搭配迅速在網路上爆紅，不僅吸引大批網友討論，甚至連多名醫師都忍不住留言吐槽，意外掀起話題。

一名網友日前在Threads分享影片，只見他買了一碗芋圓冰後，直接撕開一包愛克痰粉末灑進冰品中，還興奮表示「吃冰一定要加愛克痰！就變成夏天的味道了」。影片曝光後短時間內便累積超過百萬次觀看與數萬人按讚，引發大批網友熱烈討論。

由於愛克痰帶有微酸柑橘風味，加上橘色粉末外觀特殊，因此不少人看完後竟開始好奇口感。有網友笑稱這是「邊生痰邊化痰」、「以毒攻毒的吃法」，還有人認為，吃冰容易被長輩碎念會生痰，「加愛克痰就沒問題了」。

除了搭配冰品外，更有不少「民間高手」分享進階吃法。有人將愛克痰加入冰美式咖啡，稱味道神似酸甜清爽的西西里咖啡，也有人加入麥當勞的冰炫風裡一塊品嚐，甚至還有人透露把愛克痰拌進白飯裡食用，讓許多網友看了直呼太獵奇。

不過，這股創意風潮也讓醫療界相當傻眼。胸腔外科醫師杜承哲看到後幽默表示，「所以原廠會缺貨都是台灣人在搞，我當初拿到胸外專科資格的時候，沒人跟我說台灣人會這樣吃藥」，也有醫師留言笑稱，「甜食生痰，所以痰剛生就死了，真是大聰明」，引來大批網友朝聖。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師朱本元表示，愛克痰這款藥物，主要是打斷痰液中醣蛋白的雙硫鍵，使其結構崩解，並且刺激支氣管分泌，以降低痰液的黏稠度，屬於一款溫和的藥物，吃起來酸酸甜甜，但愛克痰仍屬於藥品，不鼓勵民眾作為飲品的調味食用。

冰品 藥物

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