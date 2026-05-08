獨旅真的比較好？她力推「自由到會上癮」 網友不同意見吵翻

近年來，越來越多年輕族群開始嘗試「一個人旅行」，有一名女網友表示，獨旅最大的魅力在於高度自由，行程可以完全依照自己的節奏安排，不必配合他人時間或喜好。貼文一出，有人力挺也有人不以為然。

原PO在Dcard發文分享獨旅的優點，表示無論是臨時調整景點、隨性選擇餐廳，或決定作息與住宿條件，都能隨心所欲，讓整體旅遊體驗更加順暢且輕鬆，甚至會有一種「自由到上癮的程度」。

然而，獨旅並非毫無缺點。原PO指出，拍照成為相對困難的一環，尤其是想留下完整的個人紀念照時，常需花費時間尋找角度。不過即便如此，她還是認為這樣的小不便無法掩蓋獨旅帶來的自由感。她說自己國旅沒玩過住過，卻一直在安排出國行程，每年都思考下一趟要去哪個國家，反而覺得國旅可以等退休後再來玩。

貼文引起熱烈討論，支持與反對都各有人在，不愛獨旅的人表示「不喜歡那種明明感覺很孤單，還要說服自己一個人真好的感覺」、「我旅行還是比較喜歡有伴，除了安全之外，可以一起分享當下的心情」、「肯定不會一個人旅行啊，無聊死了，不如在家打電動」、「去餐廳、廁所等等都超級麻煩，而且很多體驗都是倆倆一組」。

也有不少人很享受一個人旅行，「沒有人會催你趕車，沒有人會吵著一定要吃什麼、買什麼，真的很爽」、「對於熱愛自由的超級P人來說，獨旅超級適合」、「一次之後就喜歡上了，雖然還是有不方便的地方，但比起遇到不好的旅伴，不如一個人出門」、「獨旅真的超讚！能自己好好享受一個人，真的很愜意也很幸福」。

國外有一名獨旅73國的部落客羅森布拉特分享自身經驗，表示「獨自旅行的樂趣之一，就在於迷路」，她說若與他人同行，多半會試著自行解決問題，但獨自旅行時需主動與人交談，這往往能產生真摯的連結。

此外，不少人認為獨旅會很孤單，羅森布拉特表示獨自旅行能依自己的步調去做想做的事，例如想去哪就去哪、想什麼時候去就什麼時候去；若真的想有人陪伴，也可以在臉書社團或旅遊局網站搜尋當地活動，或者像她一樣，在公車站結識另一位獨旅者，相約一同參觀景點。

羅森布拉特說獨自旅行帶給她的是最美好的回憶，她也鼓勵想嘗試獨旅的人，「別讓對未知的恐懼阻礙了你」。