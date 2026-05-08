不限時咖啡店「坐一整天」老闆會不爽嗎？業者真心話：很歡迎

許多人喜歡適合久坐、工作或讀書的「不限時」咖啡廳，但是真的能一直坐下去嗎？一名網友發文，好奇如果只點一杯咖啡，是否真的可以在不限時咖啡店裡坐一整天。對此，有一位咖啡店業者回應，如果店內沒有客滿的話很歡迎客人持續坐下去，總比店內空蕩蕩好，但店內若客滿就會限時了。

一名網友在Threads發文，很好奇客人不多的不限時咖啡店是否真的能點一杯咖啡坐一整天？雖然寫不限時，他懷疑真的久坐後老闆可能心裡在想「怎麼還沒走」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有一名咖啡店業者回應，指出店內客滿時會限定時間，不過假如沒客滿、客人只點一杯咖啡的情形下，其實老闆很歡迎他坐一整個晚上的，因為開店最怕的就是店內空蕩蕩，「有人比沒人好」。該業者進一步透露，如果客人遵守店內規定、也很喜歡咖啡店的話，通常業者是很樂意讓客人坐到打烊的，否則也不會寫出「不限時」三個字。

也有網友建議，客人只要符合店家規定就行了，不用顧慮太多，有客人久坐就是店家想要呈現的狀態，如果會擔心店家營業額的話，就再加點咖啡就好了。

更有網友指出要根據店面的大小才能決定，如果座位不多，店家通常不希望客人坐太久，除非你持續加點點心或咖啡；假如規模足夠大、座位夠多的話，店家是不會在乎你坐多久的，因為咖啡店需要的是人氣，只有吸引人潮才能賺錢。

台灣咖啡店越開越多曾引起討論，一位網友發現不管走到哪都能看到新店開張，數量還持續增加，讓他相當不解。對此，有業者透露，開咖啡店是為了擁有自己的「空間」，一個可以安靜一下、放滿自己旅行回憶的空間，更希望把它變成自己的日常。