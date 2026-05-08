動輒數千元！他批美髮業另收洗頭費風氣 資深設計師：消費者造就

美髮業主要提供洗、剪、燙、染等服務。一名網友發文，批評美髮業洗頭還要另外收錢的風氣，他認為做單一項目動輒就要上千元了，洗頭還要收錢很不合理，「就像去百貨公司消費店家不會問要不要加購袋子一樣」。對此，有從業35年的美髮設計師回應，其實原本洗髮都是不收錢的，但年輕人偏偏喜歡去高單價的店消費，間接影響設計師的收費方式，「一個願打一個願挨」，是消費者自己選擇的。

一名網友在Threads發文，很好奇美髮業洗髮另外收錢的風氣是如何形成的，無論是染髮、燙髮、護髮皆有「不含洗」的說法，如果要洗髮要再多花一筆費用。他覺得做頭髮本身就需要洗髮，他用去外面餐廳吃高麗菜舉例，「難道結帳時店家還要多收10元的洗菜費用嗎？」

原PO指出，現在做美髮單一項目就要花2千到4千元，如此高昂的花費還要另外收洗頭髮的錢並不合理，跟去百貨公司買高檔品店員不會問是否要加購袋子同樣的道理，因為高消費背後隱形成本就已經算進去了。

此文一出，多數網友也認為洗髮另外收費不合理，簡直是變相漲價，「我也是到現在也不太理解，變相漲價吧」、「一堆美髮很愛巧立名目加價、漲價，只能多看幾家了」、「我遇過洗頭還有分四種價位的，然後老闆指示助理幫我洗頭時也不會問我要哪一種」、「護髮、染髮、燙髮都做了，洗頭還要另外算的真的很要不得」，還有人透露「我遇過洗髮，要加收吹髮費的」。

但也有從業45年的美髮設計師留言回應，其實從前行業的規則就是不收洗髮的費用，從南到北都如此，不過現在年輕人更偏好去高單價的美髮店，而不是傳統店面，年輕設計師也以為自己很高級因此提高價格，是消費者造就了如今的收費方式，一個願打一個願挨，自己選擇的。但他也坦言，老設計師們都很佩服年輕設計師賺錢的方式。

也有內行網友指出另外收費其實20幾年前就有，原因是如果收費都包含在同一個價位裡，例如燙髮有含剪、染髮和護髮有含洗的話，客人假如沒有剪髮，就會希望扣掉剪髮的錢，為了避免計費麻煩才會分開計算。

洗頭收錢的議題也曾引起網友討論，一位網友抱怨洗個頭竟然就要300元，讓她不敢置信，但有不少人緩頰，指出店家的人力、水電、材料都是成本，漲價到300元其實算合理。