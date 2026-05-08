台式早餐紅到加州！美部落客開箱紫米飯糰 大讚1顆322元「便宜又好吃」

台灣街頭再平凡不過的早餐，如今竟在美國加州掀起一波熱潮。近期，美國知名美食部落客丹尼（Chef Danny）前往加州當地台式餐廳「Yi Mei（義美）」拍攝開箱影片，品嚐台灣人熟悉的紫米飯糰。影片曝光後迅速在社群平台爆紅，不僅吸引大量外國民眾前往朝聖，甚至連飾演漫威電影《尚氣與十環傳奇》的華裔男星劉思慕（Simu Liu）也親自到店購買，意外讓台灣早餐文化成為當地熱門話題。

丹尼在影片中表示，店內一般紫米飯糰售價為6.5美元（約台幣204元），但他額外加點油條、肉鬆、香腸與荷包蛋等配料後，總價來到10.25美元，折合新台幣約322元。雖然價格讓不少台灣網友震驚，但丹尼卻認為相當划算，還在鏡頭前直呼「很便宜」。

實際品嚐後，他更對紫米飯糰給予高度評價，認為紫米的Q彈口感與多種鹹香配料搭配得恰到好處，每一口都層次豐富、毫無違和感，整體體驗讓他給出9分高分。

影片發布後迅速在TikTok與其他社群平台累積大量觀看與分享，吸引許多原本不熟悉台灣早餐文化的美國民眾前往嚐鮮。這家販售飯糰、蛋餅、豆漿等經典台式早餐，是許多旅美台灣人解鄉愁的重要據點，如今在網紅效應的推波助瀾下，近期明顯出現更多非亞洲面孔，不少人都是看了影片後特地前來朝聖。

不過，這股熱潮傳回台灣後，最引發討論的反而是價格差異。不少台灣網友紛紛留言表示，在台灣類似份量與配料的飯糰，大約台幣80至90元就能買到，相較之下，美國售價幾乎翻了三倍以上，讓人感受到兩地物價的巨大落差。

此外，也有台灣網友幽默提醒外國人「不要小看飯糰的威力」，笑稱這種超大份量、高碳水的台式早餐，很容易讓人吃完後出現「暈碳」現象，甚至被戲稱是「大人的安眠藥」。儘管如此，這股從台灣街頭飄洋過海的早餐旋風，仍成功以獨特風味征服美國人的味蕾，也讓世界再次看見台灣庶民美食的魅力。