一聞味道就怕！韓國人問如何吃臭豆腐 網傳授3階段享用：必配泡菜

臭豆腐是台灣知名的特色小吃，以其獨特味道聞名。一名韓國藥師發文，稱他去台灣旅遊時聞到臭豆腐味道就感到害怕，完全不敢嘗試，很好奇臭豆腐到底要怎麼吃才適合新手。對此，有網友分享臭豆腐從入門到進階的3種吃法，並指出「炸臭豆腐配泡菜」最適合想嘗試的人品嘗。

一名韓國籍藥師在Threads發文，表示近期與朋友聊到台灣臭豆腐的話題，他很好奇台灣人是否平常都會吃臭豆腐，還是逛夜市才會吃？因為他上次來台灣旅遊時，光是聞到臭豆腐的味道都感到恐懼，完全不敢挑戰。

原PO進一步詢問，作為吃臭豆腐的新手，該如何品嘗才不會感到害怕呢？比如炸的臭豆腐搭配台式泡菜與辣醬是否真的適合新手？對此詢問台灣網友的意見。

此文一出，有網友傳授台灣臭豆腐的3種吃法，首先基礎入門等級是炸過的臭豆腐，需要搭配泡菜食用，適合所有願意嘗試的新手；晉級版是蒸的臭豆腐，同樣有其他搭配的食物；最後是煮湯的麻辣臭豆腐鴨血鍋料理，「有機會歡迎都嘗試看看」。

另有網友分享炸臭豆腐的進階吃法，先把泡菜塞進臭豆腐裡，並沾一點辣醬，再一口直接把臭豆腐塞進嘴裡，吃起來就會非常美味。而且台灣臭豆腐是「越臭越好吃」，在吃之前可以請老闆用油炸得久一點，如此一來口感外酥內軟，更加好吃。

關於平時吃不吃臭豆腐的問題，也有熱心網友解釋，台灣把臭豆腐當正餐或點心、宵夜的人都有，只有炸的臭豆腐會加入台式泡菜，也推薦同樣美味的麻辣臭豆腐。而之所以會覺得難聞，是因為剛開始還不習慣臭豆腐的味道，此料理是發酵過的豆腐，下油鍋炸才會散發出可怕的氣味，他小時候也質疑為何有人吃那麼臭的食物，長大後才知道其實非常美味，也不會覺得它臭了。

並非所有台灣人都能接受臭豆腐的氣味。花蓮名店「玉里橋頭臭豆腐」進駐台北後，因味道太過難聞引發爭議。環保局環保稽查大隊長顏伶珍表示，依空汙法規定，不論是臭、酸、焦及甜等氣味，只要會引起厭惡或其他不良情緒反應都是受管制的汙染物。環保局將先勸導業者並要求改善，若後續陳情仍不斷，就會啟動「異味汙染物官能測定」的檢測方式。