年輕人不願去傳統市場？網狂怨壞經驗 攤商揭關鍵：少一個人

到傳統市場買菜是許多台灣人日常生活的一部分，但隨著時代推移，年輕人似乎越來越不願意踏入市場。一名在傳統市場賣菜的攤販發文，提到有些人認為年輕人只願意逛超市，但他發現還是有許多年輕人願意來買東西。對此，網友們紛紛點出不去傳統市場的原因，例如怕被攤販坑錢、品質不穩與環境問題，但也有網友認為傳統市場的攤販會大方教人怎麼煮菜非常方便，其還是有存在的必要。

一名傳統市場的攤販在Threads發文，表示很多人覺得比起逛傳統市場，年輕人反而更願意逛超市或點外送，傳統市場似乎面臨危機。但根據他的觀察，反而很多30歲以下的夫妻或情侶週末會來買菜。

原PO指出，這些年輕夫妻會用手機查食譜，再問他菜如何挑選。他認為，年輕人不是不願意來傳統市場，而是少了一個願意教他們買菜的人。

此文一出，網友們紛紛分享自己不願意到傳統市場的原因，其中怕被攤販坑錢是多數人的共識。有網友分享，他以前完全不知道菜價，有次去傳統市場買菜，有個阿嬤推銷自己種的高麗菜，說兩顆菜算150元就好，沒想到買回家以後被媽媽責罵，「說一顆30元就買得到了」，從此以後寧可去超市買菜，至少產品會標出價格、品質也較為穩定。

品質問題也是網友討論的焦點。有位網友指出，他以前也常去市場，但不是買到爛掉的玉米、就是買到過熟榴槤，甚至還買過上層正常但下層爛掉的草莓，因此覺得還是叫外送更好，雖然價格昂貴一點，但不會買到諸多品質不佳的產品。

還有網友點名環境不佳的問題，「傳統市場很容易聞到二手菸味」、「市場機車很多，廢氣臭得要死，還要擔心被撞與排氣管燙小腿，不如去大賣場吹冷氣」、「覺得市場有點髒亂，又有各種味道混雜在一起」。

即使有諸多缺點，但也有網友為傳統市場反駁，表示逛傳統市場時只要肯願意開口問，許多攤販仍然願意告訴你該如何煮菜，對有養小孩要下廚的人來說非常方便，做副食品每樣菜品都只拿一點點攤販也都願意賣，「傳統菜市場真的有需要存在」。

面對消費習慣轉變，傳統市場的轉型成為近年公部門推動重點。專家指出，傳統市場長年面臨人力、財力與空間限制，加上顧客年齡層偏高，數位行銷與行動支付的推展並非一蹴可幾，須結合公部門政策支援與產學合作機制，才能真正打開轉型之路。