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半夜手機開「1模式」小心！睡醒秒噴好幾萬 99％苦主來不及救

聯合新聞網／ 綜合報導
信用卡示意圖。圖／AI生成
信用卡示意圖。圖／AI生成

近年信用卡盜刷案件頻傳，不少民眾習慣在深夜開啟手機「勿擾模式」，卻可能因此錯失即時攔阻的黃金時間。旅遊部落客「跟著丹丹出去玩」近日分享自身遭盜刷經驗，提醒詐騙與盜刷集團經常鎖定半夜時段下手，利用通知不易被察覺的時間差快速連續刷卡，等受害者發現時往往已經造成損失。

「跟著丹丹出去玩」6日在臉書發文指出，前一天才與朋友討論如何防範信用卡盜刷，沒想到自己人在國外時，半夜便接連收到3筆刷卡通知，金額分別為1萬8071元、6843元與6904元，總計損失達3萬1818元。他表示，盜刷集團刻意選在深夜大量刷卡，就是看準多數人正在睡覺，或手機通知遭其他訊息淹沒，導致無法第一時間察覺異常。

丹丹提醒，若人在海外遇到信用卡遭盜刷情況，千萬別驚慌，也不必急著撥打高額國際漫遊電話。他指出，目前不少銀行已提供網路電話或App客服等免費協助機制，民眾可透過線上方式直接聯繫真人客服，即時進行停卡、確認交易與後續處理，以降低損失風險。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人坦言曾有類似經驗，「盜刷後通常要至少1週才能請到款，打給銀行告知被盜刷就好了，對方無法請款的」、「台灣被盜刷很常，都半夜或假日，我也中招過」，也有人提醒手機如果有收OTP的就不好列爭議款，要特別注意。

根據法律百科指出，若持卡人被盜刷，在掛失信用卡後，原則上盜刷的費用是由發卡的銀行負擔。持卡人發現信用卡遺失後，如果立即向發卡銀行辦理掛失手續，掛失前的盜刷費用也不需要負擔或只需要負擔一部分。

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