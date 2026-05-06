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一吃愛上！台灣經典早餐太美味 日觀光客哀號：為何我們沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣早餐店品項豐富多元，征服許多外國觀光客的胃。 示意圖／AI生成
台灣早餐店品項豐富多元，征服許多外國觀光客的胃。 示意圖／AI生成

台灣早餐又成功圈粉外國人！一名日本遊客近日來台旅遊，吃到台灣經典早餐「蛋餅」後驚為天人，忍不住大讚「真的太好吃了」，甚至好奇為何日本沒有販售，直呼「我覺得所有日本人都會喜歡」，希望蛋餅未來能在日本流行起來。

該名日本網友昨（5）日在Threads發文分享，自己第一次在台灣吃蛋餅，沒想到味道完全超出預期，讓他一吃就愛上。他也坦言，對於日本幾乎看不到這類早餐感到相當疑惑，「為什麼日本沒有賣這個啊？」貼文曝光後，引發不少台灣網友熱議。

許多人留言表示，蛋餅雖然看起來平凡，但其實是許多外國旅客來台後最容易「入坑」的台灣早餐之一，「以前日本同事來台出差，早上都吃蛋餅蘿蔔糕，他們覺得蛋餅很好吃」、「台灣有蛋餅粉，可以買回去日本做成蛋餅。另外現做的粉漿蛋餅搭配豆漿，也非常好吃喔」、「你找到回日本創業的項目了」、「台積電可以去熊本設廠，但好吃蛋餅的祕密絕對不能外流」。

還有網友指出，日本其實還是吃得到，「日本業務超市冷凍區有賣台灣蛋餅皮，要找！順便推薦蘿蔔糕」、「其實在日本也可以買到餅皮，不過我覺得很貴，住日本的時候都捨不得買」、「東京有台灣的早餐店喔，東西一模一樣，你Google搜尋就有啦」。

關於台式蛋餅的起源，《UpToGo》網站指出，其實是戰後時代背景下逐漸演變而成。1949年後，外省老兵將北方蔥油餅帶進台灣，當時不少家庭會在蔥油餅中加入雞蛋補充營養，「加蛋蔥油餅」也成為蛋餅最初雛形。後來台灣民間為了讓口感更柔軟，開始在麵粉中加入太白粉或番薯粉，發展出Q彈滑嫩的粉漿蛋餅；到了1994年，隨著蛋餅皮加工機問世，蛋餅正式進入量產時代，也逐漸成為今日早餐店常見的薄皮蛋餅。

早餐 日本 台灣 美食

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