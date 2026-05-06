母親節送禮老被罵浪費錢？網一面倒推「這招」：地方媽媽最愛

母親節將至，不少人會準備禮物、蛋糕，或與家人聚餐，藉此感謝媽媽的辛勞。一名網友在網路上發文求助，詢問母親節該送什麼禮物，才不會被媽媽嫌棄，引發熱烈討論。

該名網友在 Threads 發文詢問，母親節送什麼禮物給媽媽，絕對不會被嫌「浪費錢」？每逢母親節，子女通常會準備禮物或請客慰勞媽媽，但不少長輩不希望孩子花太多錢，甚至可能拒收昂貴禮物，因此他希望參考網友們的意見。

許多網友一致認為，包紅包最實在，也最容易讓媽媽開心，「那直接送紅包，母親想嫌也難」、「我都直接紅包了，地方媽媽的最愛」、「我每年都送每年都被嫌，但偶爾想不出要送什麼只好包紅包的時候，她最開心」、「直接給新台幣」、「新台幣比較香」。

原 PO 也認同這樣的說法，笑稱沒有什麼是錢解決不了的，「如果有，就再加10張」，他也幽默表示，這就像提案被退了幾百次，最後客戶說還是用第一版（紅包）吧，「恭喜你掌握了與媽媽相處的終極密碼」。

不過，也有網友認為，「其實媽媽不是怕浪費錢，是捨不得你花錢」，有人則提供其他送禮建議，「送健康的人蔘」、「一個大大的擁抱」、「陪伴」。

另外，也有人分享自身經驗，「我兒子直接問我要什麼，我說黃金戒指」，讓兒子買單；有人則把鈔票做成花束，「把錢變得更漂亮了」。