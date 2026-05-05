未注意地面落差GG了！台南阿伯車輪懸空「前空翻」落地 慘摔畫面曝

馬路如虎口，有時看似平坦路面也可能藏有高低落差。台南一名阿伯就在右轉進入巷子時誤入陷阱，當場摔車，阿伯也隨衝力起飛，翻滾一圈才落地，所幸人無大礙，自行起身後離去。據附近居民表示，類似意外發生不只一次，加上夜晚視線不良，更容易中招。

據臉書社團《爆料公社》分享的影片可看到，台南市2日晚間約7點時，阿伯騎乘機車，欲從佳東街右轉進入550巷，未注意到一般路面與民宅前方高低落差，導致轉入時前輪懸空失控摔車，阿伯雖緊握車把，身體仍遭拋起旋轉一圈後背朝地重摔。

據《華視新聞網》報導，附近居民當下聽到異響便出來察看，阿伯似未受傷，爬起來就走了。居民也表示，因為路坎沒有用顏色區分，過去也曾發生過摔車意外，幸好大多是輕傷。之前也曾種樹識別，但因容易擋住用路人視線，後來又移除。

該影片在網路瘋傳，不少網友笑稱「這有練過」、「我一直重複看是正常的嗎」、「帥氣的男人下車就是這麼吸睛」、「對不起，嘴角有點上揚」、「這姿勢我給100分」、「華麗前空翻」；也有人為摔車男大呼幸運，「好險沒有折到脖子」、「手要是沒多拉住2秒，保證當場頸椎斷掉」。