實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

出國掉東西怎麼辦？不少人會透過Threads等社群平台協尋，本著「台灣人幫助台灣人」通常都有好結局。然而近日卻有人在南韓遺失信用卡後，遭同為台灣人的女子盜刷近萬元並辦理退稅，讓苦主氣到曝光她快樂結帳的盜刷影像，誓言追究到底！

原PO在Threads上發文控訴，近日到韓國旅遊時遺失信用卡，雖幸運被好心同鄉拾獲尋回，卻發現實際上已被第三人盜刷。她表示，盜刷者是位同為台灣人的女性，不但在弘大服飾店刷卡消費台幣8000多元，還用自己的護照退稅，事畢再將信用卡隨意丟在弘大附近的烤腸攤旁。

原PO難掩憤怒地表示，發現被盜刷後她立即到韓國警局報案，但警察卻「不立案、不受理、不處理、不開證明」，表示雖然事發地在韓國，但由於是台灣人犯案、遭盜刷的也是台灣信用卡，因此他們無法開立證明。所幸弘大店家十分幫忙，積極地調監控、查消費記錄，讓她能進一步曝光盜刷者「戴帽子、沒戴口罩、手套藍色大腸圈」、「臉很清楚、護照號更清楚」。

從曝光的監控影像可看到，盜刷者在付款時還相當得意的抬頭燦笑，行動十分從容，網友傻眼表示「盜刷還敢退稅真的也是臉皮厚出新高度」、「好猛作案還留護照號深怕別人不知道一樣」、「膽子很大欸，韓國到處都是監視器怎麼敢啊」、「盜刷還留護照號智商真的低爆」、「實名制盜刷」。

熱心網友也建議她立刻向銀行申請止付，此外也可再次向韓國警方報案，因為此事不只是「台灣人盜刷台灣人的卡」，中間還有韓國店家針對3000元以上消費時，未確認簽名者是持卡本人，除了盜刷者偽造文書外，店家和店員都有幫助盜刷的共犯嫌疑。

不過，原PO表示已在台灣報案，坦言因事發地在韓國，應由當地警察、當地法律處理，故不確定能有好結果，盜刷款項也已申請爭議款，但需自負3000元損失。

據法律百科顯示，若信用卡在掛失前24小時內向銀行掛失，不需負擔任何盜刷費用，若在掛失時間逾24小時前遭盜刷，需自行負擔部分費用，最多不超過新台幣3000元。