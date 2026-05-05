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他不解台灣老房為何標配「浴缸」？ 過來人曝真相：很方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期觀察到台灣早期公寓與透天厝的浴室，幾乎都會配置一個「泥作浴缸」。示意圖/ingimage
一名網友分享，近期觀察到台灣早期公寓與透天厝的浴室，幾乎都會配置一個「泥作浴缸」。示意圖/ingimage

一名網友分享，近期觀察到台灣早期公寓與透天厝的浴室，幾乎都會配置一個「泥作浴缸」，但多數人其實沒有泡澡習慣，讓他相當不解當年設計邏輯？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人又不愛泡澡，為何房子標配浴缸？」為題，指出許多老屋浴室常見馬賽克磁磚浴缸，不僅佔空間，使用久了還容易在縫隙發霉，加上台灣人普遍沒有泡澡習慣，讓他疑惑為何在過去幾乎成為「標配」？

貼文一出後，不少網友都表示「現在一年能泡澡的天數不會超過7天 」、「那是老一輩延續日本人習慣才有配浴缸，不然現在小戶型誰還用浴缸」、「小時候還蠻喜歡泡，但長大後覺得泡澡很花時間」、「我也沒在用浴缸，快點洗一洗躺床舒服多了」、「喜歡泡澡可是台灣太熱了」、「以前會泡澡，現在很少泡，太熱了」。

不過，也有內行網友解答，指出浴缸是方便小孩洗澡，回應「小孩要洗澡你就知道了」、「小孩最期待泡浴缸了」、「小孩洗澡用，大人偶爾泡」、「給小孩洗澡方便啊」。

事實上，當天氣寒冷時，不少人都會想要泡湯。本站曾報導，一名網友分享，因家裡浴室空間受限，只有淋浴設備，讓他早已忘記泡澡的感覺。

對此，不少網友都表示「浴缸超爛 ，沒加熱水一下就冷掉」、「浴缸沒加溫，寒流來更冷，長大後都不裝了」、「很慘，浴缸水放滿其實需要一段時間，但氣溫太低空氣太冷，還沒滿水就冷掉惹，放滿變溫水，泡不到10分鐘變冷水」、「我家兩間浴室都有浴缸，一年用不到5次，供參」、「進浴缸有多爽，出來就有多不爽」。

反倒有不少網友推薦浴室裝「暖風機」，回應「暖風機才是永遠的神」、「有暖風機，我都躺在浴室打電動」、「暖風機才是最爽，在裡面躺地板都不會冷」、「弄熱風機，有恆溫水更爽，不然很快就失溫了」、「有暖風機比較實在」、「浴缸＋暖風機才爽」。

老屋 浴室 台灣

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