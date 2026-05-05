買鹽酥雞必先做1事…網揭「全民默契」 4.3萬人爆共鳴

一名網友分享自己的觀察，發現不少人買完剛炸好的鹽酥雞後，不論是騎車還是走路，幾乎都會忍不住先偷吃一口，直呼這根本是「全民默契」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，指出自己觀察很久，發現台灣人買鹹酥雞都有一個慣性動作，就是不管當下在騎車還是走路，一定都會「先吃一口」，似乎早已成為下意識的動作。

貼文一出後，多數網友都笑稱「一定要趁熱吃第一口」、「真的忍不住，買到手一定要先吃」、「燙也要吹一吹硬吃」、「誰忍得住啦！不馬上吃一口，是對鹽酥雞的不尊重」、「你說的就是我，剛炸好真的最香」、「真的！大家習慣都一樣耶」、「誰能拒絕剛炸好鹽酥雞的美味」。

事實上，不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟，原本酥脆口感瞬間大打折扣。本站曾報導，一名網友分享實用小技巧，只要改用「紙袋」裝炸物，就不容易因水氣累積而受潮變軟，讓炸物吃起來依舊保有酥脆口感。

對此，不少網友都表示「學到了」、「測過，騎15分鐘的車後，還是香脆脆油渣渣」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「而且現在塑膠袋較貴，問老闆說可不可以裝自帶的紙袋，老闆馬上接手過去說沒問題」。