餐廳候位怕個資外洩？YTR曝「1招」秒抓外流源頭 網讚：大聰明

民眾到人氣餐廳用餐，經常需要登記姓名與電話候位，但填寫真實資料總讓人擔憂個資外洩、淪為詐騙集團的目標。理財YouTuber李勛近日分享了一個簡單又有效的防範妙招，只要在填寫稱呼時「動點小手腳」，未來若收到推銷或詐騙訊息，就能立刻抓包是哪家店把資料洩露出去。

李勛在Threads發文透露，每次遇到訂餐或候位需要留下個資時，他一律會使用「自己的姓氏＋店家名稱的其中一字」作為訂位暱稱。他舉例說明，如果是訂購「波奇」，他就會留「李波」；若是買「早安美之城」，就會變成「李城」。

透過這種客製化命名法，等於是幫自己的資料打上隱形浮水印。日後只要接到詐騙電話或不明簡訊，對方一開口稱呼這個「特定名字」，他就能精準鎖定個資是從哪個管道外流的。

這篇實用的貼文曝光後迅速引發共鳴，吸引超過72萬人次瀏覽。許多網友留言大讚：「你簡直是大聰明」、「這招立刻學起來」、「有些店還要留身分證字號真的很過分」。不過，也有網友點出餐飲業的真實狀況，表示其實多數店家並不會主動變賣客人資料，往往是「第三方點餐或候位系統的資安沒做好」，才導致駭客竊取資料。

此外，留言區更有內行網友加碼分享「電子信箱防漏神招」。若遇到需要註冊會員或填寫Email的場合，可以在Gmail帳號後方加上「+平台名稱」。例如原信箱為「example@gmail.com」，在註冊特定平台時就填寫「example+steam@gmail.com」。這不僅完全不影響正常收信，未來若收到垃圾郵件，一看收件人欄位，就能立刻揪出是哪個平台搞的鬼。