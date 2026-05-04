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網徵「抓鼠勇者」賞千金！膽大正妹偕友出擊 靠「搖搖大法」30分現賺1500元

聯合新聞網／ 綜合報導
妹子接下捕鼠任務，於行動開始前，在友人建議下先花150元購買捕鼠板。圖／讀者提供
妹子接下捕鼠任務，於行動開始前，在友人建議下先花150元購買捕鼠板。圖／讀者提供

誰說女生怕老鼠？台北市中正區廈門街近日發生一起有趣的網路徵才事件。一名住在牯嶺公園附近的住戶，因家中竄入肥鼠卻束手無策，急忙在PTT發出求救信，開出「500元工資＋500元獎金」的條件尋找不怕鼠的勇者。沒想到接單的竟是一位女網友，她帶著朋友僅花30分鐘就收服「米奇」，帥氣表現讓屋主感動到當場加碼。

這位「抓鼠女勇者」表示，這雖然是她第一次幫人抓鼠，但她從小住在一樓，對老鼠的習性瞭若指掌，笑稱「跟老鼠很熟」，完全不怕。看到PTT的徵文後，她不僅沒有退縮，反而立刻找朋友組隊。

出發前，聰明的朋友建議先花150元購買捕鼠板，並在短短10分鐘的車程中進行「換位思考」，模擬老鼠的躲藏心理，決定採取包圍戰術，展現出不輸專業人士的細膩心思。

抵達現場後，兩人發現老鼠從廚房竄逃到電視櫃下方。女勇者與朋友隨即祭出「搖搖大法」，透過震撼與干擾成功驚動目標，逼得老鼠慌亂竄出，準確落入預先布好的黏鼠板。從進門到逮捕，全程只花了30分鐘，效率驚人。

戰果統計：

支出： 捕鼠板費用150元。

預定酬勞：1,000元。

實際所得：1,500元（屋主見困擾化解，大方加碼500元）。

任務完成後，兩人將黏有老鼠的板子放入Pizza盒內封存，優雅地帶走處理。屋主對這份神速的協助感到無比感激，原本約定的1,000元酬勞直接升級為1,500 元。

這則「女勇者抓鼠記」隨後在網路上引發熱議，不少網友驚嘆：「這位女生太帥了！」、「我也想預約抓鼠女神」、「Pizza盒竟然還有這種用途，學到了」。

任務完成後，兩人將黏有老鼠的板子放入Pizza盒內封存。圖／讀者提供
任務完成後，兩人將黏有老鼠的板子放入Pizza盒內封存。圖／讀者提供

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