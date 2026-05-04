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日女讚台「芭樂＋梅粉」太神！再曝日「1水果組合」 網秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪女網友erica表示自己在日本幾乎沒看過芭樂，也從未吃過，更是來到台灣後才第一次接觸搭梅粉吃，讓她直呼新奇。 示意圖／ingimage
大阪女網友erica表示自己在日本幾乎沒看過芭樂，也從未吃過，更是來到台灣後才第一次接觸搭梅粉吃，讓她直呼新奇。 示意圖／ingimage

一名在台灣生活的大阪女網友erica在Instagram分享台日水果文化差異，表示自己在日本幾乎沒看過芭樂，也從未吃過，更是來到台灣後才第一次接觸搭梅粉吃，讓她直呼新奇。

她透露，一開始對「芭樂加梅粉」感到好奇，但實際嘗試後意外愛上，現在在台灣吃芭樂時幾乎都會搭配梅粉，也好奇詢問台灣人是否都有這樣的吃法。

另一方面，她也分享日本常見的吃法「西瓜加鹽」，指出這在日本相當普遍，但在台灣卻不常見，甚至她曾在自助餐拿鹽時，被廚師誤以為要配牛排，對她而言是十分特別的經驗。

事實上，類似話題過去也曾在Threads引發討論，有網友表示「西瓜加鹽從小吃到大」，有人認為這在台南相當常見，也有人說日本人也都這樣吃，顯示其實並非完全陌生的吃法。

也有網友指出，鹽的作用在於「提味」，能讓西瓜甜味更突出，甚至可搭配梅粉、甘草粉等變化，特別是在西瓜甜度不足時更常見。

根據優活健康網分析，鹽中的鈉能刺激味覺受體，強化甜味感知，同時透過滲透作用讓西瓜釋出水分，使甜味更集中。此外，夏天流汗時適量補充鹽分，也有助維持體內電解質平衡。

不過專家也提醒，鹽分攝取仍應適量，過量可能增加高血壓與心血管疾病風險，建議民眾適度調整食用方式。

日本 西瓜 加梅粉

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