美國來的客人嫌不夠辣！小吃店求「再給一次機會」：一定送醫

台北一間麻辣乾麵店因回覆客人評論爆紅。小吃店「辣王忠麻辣乾麵」在臉書發文，對於有顧客抱怨「重辣不夠辣」感到抱歉，並拜託對方「請再給我一次機會弄死你」，語氣嗆辣卻引發大量網友關注與討論。

該名顧客在Google評論表示，特地從美國來台品嚐重辣口味，吃起來卻只是一般魔鬼椒味道，直呼失望。店家則回應，每種辣椒風味不同，並建議對方可挑戰更高等級的「超級辣」。

店家甚至強調「我一定可以讓你送醫院，不用回美國了」，火力全開的回應讓網友直呼「太狂」。留言區也出現網友反串「超級辣是什麼？小兒科而已啊？」並分享疑似因為挑戰超級辣，吊點滴送醫的照片。

不少網友笑稱「希望他可以再去一次，讓老闆給他夢想成真，走進來躺出去」、「好嗆…但我喜歡」、「我最喜歡人家桀驁不馴的走進貴店，然後痛哭流涕的影片了」、「重辣跟超級辣根本不同級別」、「挑戰過也真的沒什麼，不過就一整個晚上發抖冒冷汗，生不如死」。

該店以高辣度聞名，吸引不少嗜辣族群朝聖。事實上，過去也曾有中國大陸網紅專程來台挑戰。自稱「廣東辣王」的網紅阿廖，特地飛來台灣嘗試該店超級辣口味，並質疑「台灣會有辣的東西？」。

結果他僅吃了約4口就被辣到噴汗、流鼻涕，當場崩潰直呼「像核彈在喉嚨爆炸」，最終宣告挑戰失敗。據了解，該店挑戰成功可免費，失敗則需支付500元，且需先完成較低辣度才能挑戰最高等級，成功者還可將照片貼在店內牆上，成為另類紀錄。