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一定要請主管吃！他想買「便宜超難吃」日本名產 最雷名單大公開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問日本有沒有特別難吃又便宜的特產，想買回去送給主管。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage
一名網友詢問日本有沒有特別難吃又便宜的特產，想買回去送給主管。示意圖，非文中當事人。 圖／ingimage

一名Threads網友發文打趣詢問「日本有沒有那種，特別難吃又便宜的特產」，表示想買回去送給主管，引發網友熱烈回應，短時間內累積超過2000多則留言。原PO甚至在留言區笑稱「你們說難吃的東西，讓我也開始好奇了」，打算買來送朋友。

留言區掀起「最雷點心」大亂鬥，不少人點名羊羹「一口暈碳、兩口糖尿病」、「超硬仙貝，崩一顆牙就賺爛了」、「炸小蟹，口感又硬又乾，味道又鹹又甜，異常地難吃」、「東京芭娜娜，覺得難吃」、「我也覺得東京芭娜娜就死甜」。

其中更有不少網友狂點名「八橋」，不少人直言「八橋餅，第一次放公司桌上沒被吃完的日本點心 」、「硬到我無法理解」、「這個吃不慣肉桂的人會很惡夢」，但也有人力挺「這配咖啡很讚耶」、「弄碎加在優格裡很好吃欸，跟西洋梨很搭」、「這好吃，配茶很棒」。

其實類似話題過去也曾在PTT掀起討論。有網友以「東京最討厭的伴手禮」為題發文，表示因主管暗示要帶伴手禮，反而好奇大家最不想收到什麼，結果引發大量網友回應。

其中最多人點名的正是「東京香蕉蛋糕」，直言「只有香精味」、「像在吃糖漿塊」、「外觀比味道優秀」，甚至有人表示「寧願去超商買小蛋糕」。但也有支持者認為「其實不難吃」、「其他口味還不錯」。

伴手禮 東京 日本 主管

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