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她怨西門町吸菸室太小又限時 網轟：難道要大又舒服？

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市宣布西門町商圈將於6月起全面禁菸，成為首個「無菸商圈」。 示意圖／ingimage
台北市宣布西門町商圈將於6月起全面禁菸，成為首個「無菸商圈」。 示意圖／ingimage

台北市宣布西門町商圈將於6月起全面禁菸，成為首個「無菸商圈」，並設置吸菸區。不過有女網友在Dcard發文表示，實際看到吸菸室後卻大感失望，直言空間「比想像中還小」，甚至只有約16公尺範圍，質疑難以應付人潮。

原PO指出，原本以為會像日本一樣設置完善吸菸室，但實際空間幾乎等同一個停車位大小，官方雖表示可容納10多人，但考量西門町人流密集，仍讓人懷疑實際使用情況，難道要「排隊抽菸？」

此外，針對吸菸區設有的「開放時間限制」，原PO不滿，認為不僅距離遠、還要受時間約束，使用上相當不便。不過她強調，設置吸菸區本身可以理解，畢竟二手菸確實會影響他人。

貼文曝光後網友集體砲轟，「知道不抽菸的人平常的感受了嗎」、「平常在外面吸菸的時候，不抽菸的人能站的地方也很少啊」、「台北市區擁擠，沒辦法設多大的吸菸室，寸土寸金的地方，要設立很大的吸菸亭不容易」、「難不成要又大又舒服」、「不限時是當免費為流浪漢蓋房子」、「在外面抽菸的都超沒公德心」。

針對外界質疑，台北市研考會主委殷瑋表示，西門町將作為首個常態性無菸商圈，目前規劃3處戶外負壓式吸菸室，步行距離約3至5分鐘內可抵達，整體配置已考量人流與空間條件。

他也指出，吸菸室設計為約2乘8公尺，可同時容納10多人，若尖峰時段人數較多，需適度排隊使用；至於開放時間限制，則是參考日本做法，並基於安全、維護與清潔等因素所訂定。

市府強調，無菸商圈政策將採「逐步推動」方式，未來也會視情況擴大實施範圍，持續朝無菸城市目標前進。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

抽菸 西門町

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