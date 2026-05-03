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香港三級片天王揭性侵戲內幕…女優要他「來真的」 瘋狂激戰吐宵夜

聯合新聞網／ 綜合報導
「三級片天王」曹查理近日在YouTube節目「快拍·曼鏡頭」上，分享昔與日本女優村上麗奈對戲的內幕。圖擷自YouTube
「三級片天王」曹查理近日在YouTube節目「快拍·曼鏡頭」上，分享昔與日本女優村上麗奈對戲的內幕。圖擷自YouTube

曾在周星馳「整人專家」中飾演賣春藥老闆的75歲資深港星曹查理，以飾演色老頭、奸角走紅，並因演出超過80部三級片獲封「三級片天王」。去年他健康亮紅燈，因半邊身體麻痺住院8天，近期他返回香港休養，並以明顯消瘦的模樣接受訪問，罕見談起昔日演藝人生與高低起伏。

曹查理因大量接演三級片打開知名度，外界曾盛傳，他年收入曾一度超越劉德華。對此，他近日在YouTube節目「快拍·曼鏡頭」上透露，以前自己幾乎全天候開工，把24小時分給3組劇組拍戲，每組酬勞3萬港幣（約新台幣12.4萬元），一天最高可進帳9萬港幣（約新台幣37.2萬元）。

曹查理坦言，那段時間幾乎沒什麼睡眠，只能趁化妝完成後坐在椅子上短暫補眠，現場一喊開拍就立刻上工，真的就是在拚命賺錢。

儘管收入驚人，曹查理也透露，自己曾因聽信他人投資建議，一夕之間賠掉千萬港幣，以現在價值估算約3千萬港幣（約新台幣1.2億元）。他回憶當時受到極大打擊，整個人躲了起來，不接電話、不想見人。

另外，談到工作內幕，他也表示，曾要演出一段性侵日本女優村上麗奈的戲碼，結果雙方從下午激戰到深夜仍未結束，體力幾近透支。就在午夜消夜時間，村上麗奈透過翻譯向曹查理提議：「與其這樣假演，不如直接來真的吧？這樣大家都能早點收工。」曹查理聽聞後當場婉拒，堅持專業底線。隨後兩人繼續硬著頭皮拍攝，甚至拍到身體不適將剛吃的宵夜全吐了出來。

周星馳 劉德華 女優 香港 YouTube

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