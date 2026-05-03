台日文化衝擊！作客找不到垃圾桶丟衛生棉 旅日人妻揭辛酸：要包好帶回家

台日文化差異連「生理期」都能掀起論戰！旅居日本的台灣人妻部落客Anna近日發文表示，前陣子在Threads看到一名日本女性分享，邀請女性友人作客時，對方上完廁所後竟拿著換下來的衛生棉詢問「請問這個要丟哪裡？」讓原PO感到相當反感，甚至萌生絕交念頭。

Anna對此感到相當震驚，並指出由於日本多數家庭習慣將衛生紙直接沖入馬桶，因此有些住家廁所並不會設置垃圾桶。她坦言，在台灣到朋友家作客時，通常不太需要擔心生理期問題，因為大多數家庭廁所都會放置垃圾桶，讓她直呼這方面還是台灣方便許多。

Anna也分享自身經歷，10多年前第一次到日本公公家拜訪時，剛好碰上生理期，更換衛生棉後才發現廁所沒有垃圾桶，當下既驚訝又不好意思詢問，只好用手邊塑膠袋包好帶回家處理。

她認為，不論在哪個國家，使用過的衛生棉都應先包妥後再丟入垃圾桶，而原貼文中的客人應該也是妥善包好後才開口詢問，實在沒必要因此上升到絕交程度，畢竟生理期是每位女性都可能面臨的日常情況。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「日本人真是讓我shock，自然的生理現象忌諱這麼多」、「真的有夠壓抑」、「知道日本為什麼長期評選為女性不便利國家了嗎？」、「如果連朋友來月經或上廁所都不能接受的，還是約咖啡廳之類的比較好吧」、「雖然台灣人不太介意，但是常常看到用過的衛生棉開口大笑，或是掉在垃圾桶旁邊也是挺皺眉的」。

事實上，日本人家中廁所不設垃圾桶，主要源於「極致的清潔感」與「下水道文化」。由於日本衛生紙遇水即溶，國民習慣將其直接沖入馬桶，避免排泄物在垃圾桶中產生異味。此外，日式居家講究乾濕分離，廁所空間極小，為了維持視覺清爽與個人隱私，許多家庭不願擺放累積髒污的垃圾袋；至於生理用品，日人習慣將其包覆後隱密處理，甚至會帶出廁所或自備小袋子帶走。