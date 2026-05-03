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一蘭拉麵「客製化黃金比例」大公開 網紅實測驚呼：好吃到連吃兩天
日本知名連鎖品牌「一蘭拉麵」以主打天然豚骨湯頭、個人式座位及高度客製化的點餐系統，深受饕客喜愛。根據日本觀光廳2025年公布的數據顯示，一蘭更霸榜「訪日觀光客連鎖拉麵滿意度」第一名。不過，卻有當地網紅曾覺得一蘭「很普通」，直到朋友傳授一套「神級客製化」畫單秘訣，讓她一試成主顧，甚至連續兩天跑去報到。
臉書旅遊粉專「發現心樂園」近日發文分享，日本當地一位擁有超過14萬粉絲的美食美妝網紅坦言，自己以前去吃一蘭時，菜單上的選項總是勾選「基本款」，吃完後覺得味道十分普通，甚至一度在心裡打上叉叉，以為這輩子大概不會再去吃了。
直到最近，身邊一位自稱「一蘭狂熱者」的朋友看不下去，決定不藏私地傳授給她一套「神級客製化」的黃金比例菜單。沒想到，吃遍各大美食的她親自實測後，竟瞬間被這碗重口味拉麵徹底征服，美味程度讓她欲罷不能，直接連續兩天衝去一蘭報到。
粉專也毫不吝嗇地公開了這張讓網紅瘋狂的「神級客製化」菜單畫法：
口味濃淡： 濃味
油膩程度： 超濃郁
蒜泥份量： 1片份
蔥／叉燒： 加青蔥、要叉燒
秘製辣粉： 3倍
麵條硬度： 超硬
貼文一出，立刻引發廣大拉麵控的熱烈討論。許多內行老饕看了紛紛點頭如搗蒜，直呼這組合絕對懂吃：「沒錯！就是要超硬麵＋超濃郁＋3倍辣」、「去一蘭選這套真的是真理」；也有不少網友大讚一蘭的點餐系統：「我愛一蘭就是因為客製化真的超讚」、「一蘭的辣粉很好吃，吃過10倍辣，意外的香」。
下次赴日旅遊或前往一蘭用餐時，不妨也試試這套隱藏版畫法，體驗全新層次的味蕾衝擊。
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