桃園機場半夜「1機台」湧現排隊人潮 旅客狂讚：紅眼班機救星

近日有網友分享，半夜在桃機第一航廈候機時，發現許多旅客手端熱騰騰的湯麵，循線一看才發現大家都在排兩台「自動販賣機」。貼文一出立刻引發熱議，釣出許多搭乘紅眼班機的內行旅客解答，直呼這台機器根本是「深夜宵夜神隊友」。

一名網友在Threads發文驚呼，自己在桃機第一航廈看見兩台機器前排滿人潮，原以為在辦什麼特殊活動，走近一看才發現是主打24小時營運的「Yo-Kai Express」拉麵自動販賣機。原PO好奇詢問：「第一次看到候機室到處有吃泡麵的旅客，今天是什麼特殊日子嗎？」

畫面曝光後，立刻引來許多搭過紅眼班機的苦主與愛好者留言解答：「紅眼班機客的日常」、「半夜沒東西吃，能吃的只有這個」。不過，也有不少向隅的旅客抱怨這台機器實在太夯：「有貨的日子⋯出國第三次才買到」、「難怪搭紅眼班機時去吃都是售完」，直言熱門時段常常供不應求，敲碗希望能加快補貨速度。

這台掀起排隊熱潮的「Yo-Kai Express」，其背後的靈魂人物其實是台灣出生的創辦人林志鴻。該品牌致力於打造「24小時全天候的無人餐廳」，透過獨家內建的快速加熱技術與智能操作流程，能在極短的時間內，端出一碗彷彿現煮般的高品質熱食。

不僅出餐速度快，機台的設計也相當便民，隨餐提供免洗餐具，結帳系統更全面支援悠遊卡、信用卡與各式行動支付，讓全球旅客都能透過無現金交易，享受零時差的熱呼呼美食。

為了打破大眾對「販賣機食物」的刻板印象，Yo-Kai Express 在餐點品質上祭出重拳。除了與日本知名拉麵品牌「一風堂」聯手推出豚骨拉麵、辣味噌豚骨拉麵外，近期更加碼與連續獲得米其林必比登推薦的台灣在地品牌「雙月食品社」，以及泰國知名泡麵品牌「MAMA」合作，提供超多樣的跨國界口味。

這項將科技與餐飲完美結合的台灣心血，如今已成功進軍國際市場，版圖擴及美國、日本、韓國、新加坡及歐洲等地。而在台灣，除了桃園機場能看見它的身影外，旅客也能在台北捷運西門站2號出口，體驗這台隨時待命的「深夜食堂」。