新竹食物被嫌「很難吃」？ 內行人分享私房清單：這些絕不踩雷

新竹長年被網友戲稱為「美食沙漠」，但這刻板印象近日卻受到挑戰。有網友發文分享，自己實際到新竹旅遊後，發現當地的食物選擇相當多元且美味，讓他大感意外。貼文一出，立刻引發兩派網友熱議，有人直呼「住幾年都吃不慣」，也有不少內行人跳出來平反，點出新竹隱藏的必吃美食。

一名網友在PTT發文表示，過去常聽到新竹是美食沙漠的說法，但他最近親自走訪後，發現不論是山線的關西、北埔、內灣老街，還是海線的南寮漁港，以及市區的城隍廟商圈，都有許多特色小吃。原PO認為，新竹融合了海鮮、閩南與客家料理，根本是「另類的『美食天堂』」，並好奇大家口中的「不好吃」到底是指什麼？

這番言論立刻引來許多曾居住或正在新竹生活的人吐槽：「住好幾年都不習慣，新竹的食物不北不南不中，尤其滷肉飯和肉圓吃不慣」、「連基本的肉燥飯都不行」、「乾麵的調味完全無法接受」；更有網友狠酸：「在新竹唯一走進去不會後悔的只有漢堡王和麥當勞」。

不過，留言區也有不少網友持相反意見，認為新竹的美食實力被嚴重低估，並紛紛列出自己的私房必吃清單：

傳統小吃： 不少人狂推「新竹在地肉攤的貢丸是真的不錯」、「好幾家鴨肉飯、鴨肉米粉都很好吃」、「東門文昌雞肉飯」；甚至有網友提到蔣經國愛吃的「新埔老鄰長粄條」與市場裡的古早味東坡煙腸。

特色麵食： 麵食派網友點名「段純貞牛肉麵不錯，但台北分店普通」、「只有新竹的貢丸和牛肉麵可以信任」；還有人力挺新竹乾麵，直呼「台南高雄的乾麵難吃，新竹屌打」。

其他選擇： 有網友認為，因為竹科園區的生態，新竹其實聚集了許多大品牌與高價位餐廳，「很多甜點店和咖啡廳好吃欸」；也有人直言，新竹的口味其實不錯，只是「價格真的高很多」。